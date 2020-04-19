Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK), koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yaşanılan sürecin ekonomiye, piyasaya, üretime ve istihdama olumsuz etkisinin mümkün olan en az seviyeye indirilmesi ve bankaların ellerinde bulundurduğu kaynakların en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla, kredilere yeni bir düzen getirdi. 'Aktif Rasyosu' adıyla bilinen kredi kabiliyet oranları artırıldı. Yeni düzenleme ile Aktif Rasyosu; TL cinsi mevduat/katılım fonu tutarı toplamını ve yabancı para cinsinden de altın dahil fon tutarının toplamını kapsayacak şekilde tanımlandı. Yani mevduat bankaları için aktiflerin tamamı "reel sektöre kredi verilebilir" potasına alındı. Bu oran katılım bankaları için ise yüzde 80'in altına düşmeyecek. Böylece bankalar, ellerindeki bütün kaynakları 'reel'e yönlendirecek.

DÜZENLEME ŞART OLDU

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben "Bankaların asli görevi vatandaşlarımızdan ve şirketlerimizden topladıkları mevduatı kredi vererek reel ekonomiye aktarmaktır. Ancak, bazı bankaların bu temel fonksiyonu gerçekleştirmek yerine kaynaklarını para piyasaları ve yurt dışı türev piyasalarına yönlendirmeyi tercih ettiğini, bunun neticesinde reel sektörün kredi finansmanına erişimde zorlandığını bir süredir izliyoruz. Koronavirüsün dünya ekonomilerini sarstığı, ülke ekonomimizde yoğun bir finansman ihtiyacının ortaya çıktığı bu dönemde, ülke tasarruflarımızı en etkin şekilde kullanmak elzemdir. 26 Mart 2020 tarihinde bankalara bir yazı yazdık. Kredi geri çağırma, mevcut kredi limitini kullandırmama, fiyat artırma, teminat şartlarını zorlaştırma, yeniden yapılandırma yapmama gibi uygulamalardan kaçınılmasını tavsiye ettik. Buna uymayan bankalar olduğunu tespit ettik. Geldiğimiz noktada bankaların, ülke kaynaklarını daha etkin kullanmalarına ve reel sektörün finansman ihtiyacını karşılamalarına yönelik bir düzenleme yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu çerçevede düzenlemeyi ilan ettik" dedi.

HERKES KAZANACAK

Bazı bankaların belirlenen eşiklerin üzerinde bazılarının altında olduğunu ifade eden Akben "Salgın sürecinde düzenlemeler ne kadar iyi işler ise, herkes bundan o ölçüde fayda sağlayacaktır. Yeni düzenleme ile bankalar kaynaklarını daha verimli kullanacak. Asli fonksiyonları olan kredi dağıtımına odaklanacaklar. Reel sektör de ihtiyacı olan finansmana daha rahat erişebilecek" diye konuştu.

BAKAN ALBAYRAK UYARMIŞTI:

PARA STOKLAYANA DA İZİN VERMEYECEĞİZ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçtimiz günlerde yaptığı açıklamada "Özel bankalarla yaşanan sıkıntıları biliyoruz. Bu dönemde vatandaşlara destek olmayı geçtik, mevduatını bozdurana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyetler çıkarıldığını duyuyoruz. Bu asla kabul edebileceğimiz bir şey değil" demişti. Bu açıklamanın ardından BDDK'nın son tedbiri geldi. Albayrak "Milletin ihtiyacı olan maskeyi stoklayanlar, gıdayı saklayanlar ne ise; vatandaştan topladığı parayı en çok ihtiyaç olan dönemde millete sunmak yerine stoklayanlar da aynıdır. Süslü reklamlar bu yapılanı gizleyemez. Konunun titizlikle üzerine gideceğiz. İnsanların işlerini kaybetmemesi için tüm imkanlarımızla iş gücü piyasasını ve istihdamı destekleyeceğiz" açıklamasında bulunmuştu.

'KAMU'DAN 70 MİLYAR LİRA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Kamu bankalarımız ile esnafımıza ve sanayicimize sağladığımız desteklerde hız kesmiyoruz. Esnafımıza tahsis ettiğimiz finansman 'Paraf Ticari' ile birlikte toplam 10 milyar 836 milyona, sanayicimize sağladığımız destek ise 59 milyar 62 milyon TL’ye ulaştı" dedi.