Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un mayıs sonunda turizm sektöründe normalleşmenin başlayabileceğini söylemesi ve koronavirüse karşı otellere ‘güvenle gidilir sertifikası’ verileceğini açıklaması sektörü sevindirdi. Turizmciler, gelen misafirlerin sağlıklarını korumak için gerekli tedbirleri almaya başladıklarını söyledi. Bodrum Turizmciler Derneği Genel Sekreteri Orhan Kavala “Bakan’ımızın yaptığı açıklamalar turizmcilerin yani bizlerin gönlüne su serpmiştir. Verilen tarihler biraz gecikmiş olsa da mayıs sonu, haziran başı olması en azından yerli turizmin açılabileceği ümidi bu sektörün duyması gereken en önemli mesajlardan bir tanesidir. Turizm sektörü de elinden gelen bütün gayreti gösterecektir, bundan ben eminim. Bundan sonra gelen misafirlerin iyi bir tatil yapmasını ve sağlıklarını koruma açısından turizmciler gerekli tedbirleri alacaktır” dedi. Bodrum Profesyonel Otelciler Derneği Başkanı Serdar Karcılıoğlu ise, Bakan Ersoy’un açıklamalarının turizmcileri rahatlattığını belirterek “Bakan’ımızın gündeme getirdiği sertifika konusunda biz, dernek olarak bir aydır üzerinde çalışıyoruz. Hiç bir şey eskisi gibi olmayacak. Seyahatler ‘post-korona’ olarak değerlendirilecek. Çok uzun yıllar bu hususta önlem almış tesislere yönelecekler. Tam da bu noktada tesislerin alacağı tedbirler ile verecekleri güven duygusu tercih edilmelerine sebep olacak. Buna bir isim verilecekse yeşil nokta konulmasını öneriyoruz. Tıpkı mavi bayrak gibi turist seçeneği gibi tesisin yeşil nokta taşıdığını görünce o tesisi tercih edebilecek” şeklinde konuştu.

BAKAN ERSOY'DAN İKİ MÜJDE DAHA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sezon açılana kadar profesyonel turist rehberlerine destek sağlamak üzere altı ay ödemesiz, 36 ay vadeli çok düşük faizli ve 10 bin liraya kadar limitli kredi uygulaması başlatacaklarını kaydetti. Müzelerin kapalı olması sebebiyle kullanılamayan MüzeKartların süresinin de uzatılacağını belirten Bakan Ersoy, mayıs ayının ortasından itibaren yoğun bir tanıtım çalışmasına başlayacaklarını ifade etti.

2021'İN TANITIMINA ŞİMDİDEN BAŞLAYALIM

MÜSİAD Yeni Turizm Kaynakları Geliştirme Komitesi Başkanı Muhammet Ali Özeken, turizmde yaşanan duraksamanın 50’ye yakın sektörü etkilediğine işaret ederek, "Bu seneyi kayıp yıl olarak değerlendirmek daha anlamlı. 2020 senesinin turizm hareketliliği en iyi ihtimalle yılın son çeyreğinde sıkışıp kalacağından 2021’in tanıtım ve PR çalışmalarına şimdiden önemle eğilmemiz gerekiyor" açıklamasını yaptı.

NELER YAPILIYOR?

Turizmcilerin hâlihazırda aldıkları tedbir ve çalışmalarla ilgili konuşan MÜSİAD Yeni Turizm Kaynakları Geliştirme Komitesi Başkanı Muhammet Ali Özeken, şu konulara dikkat çekti:

¥ Bütün oteller bütün odalarını, lobi ve ortak alanlarını profesyonel temizlik firmalarına dezenfekte ettirmektedirler.

¥ Sezon öncesi yapılması gereken teknik bakım ve onarımlar yapılmaktadır.

¥ Bütün çalışanlara şu anda uzaktan ve işbaşı yapıldığında da yakından olmak üzere profesyonel ekiplerce hijyen eğitimi ve sertifika verilmektedir.

¥ Otellerdeki bütün misafir ve personel alanları, sosyal mesafeye göre tekrar düzenlenmektedir.

¥ Misafirlerin kullandıkları havuz, ıslak alan, plaj, sauna, fitness gibi bölgeler, hijyen ve izolasyon şartlarına göre tekrar düzenlenmektedir.

¥ Koronavirüs ile birlikte havaalanlarına yerleştirilen termal kameralardan, büyük ölçekli otellere de kurulması öngörülmektedir.

¥ Hijyen teknolojilerini sunan firmalarla otel işletmeleri özel anlaşmalar yapmakta ve hijyenik temizlikleri periyodik olarak sertifikalara bağlamaktadırlar.

¥ Belirli bir süre zihinlerimizde kalacak olan yeni tip koronavirüsün sosyo-psikolojik etkisini azaltmak için, otel işletmeleri, personele özel eğitimler ve psikolojik danışmanlıklar planlamaktadır.