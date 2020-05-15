15 Mayıs’tan sonra hareketlilik başlar
¥ İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Tahsin Öztiryaki: Sektör olarak yüzde 80 oranında açığız. Hem işvereni hem de işçileri kollayacak bir standartta açılmasında fayda var. Mayıs ayının 15’inden sonra dünyada da hareketlilik başlayacak.
Tedarik zincirindeki durumu gösterecek
¥ Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı Burak Önder: Dünyanın farklı lokasyonlarında gevşetme politikaları uygulanıyor. Bu, insanımıza ve iş dünyamıza güven ve umut veriyor. Bu dönem bize tedarik zincirlerimizdeki durumu gösterecek.
İhracata yeniden katkı verilecek
¥ Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Aslan: Çelik sektörü olarak normalleşme safhasına geçmemiz bizleri son derece mutlu etti. Fabrikaların açılmasıyla üreticimiz Türkiye’nin ihracatına katkı vermek adına yürüttüğü çalışmalara yeniden başlayacak.
Çarkların dönmesi son derece olumlu
¥ Türkiye İhracatçılar Meclisi Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya: Sanayide nisanda ihracatın yüzde 40 düşmesi imalatta da düşüşün göstergesi. Çarkların tekrar dönmesini son derece olumlu karşılıyorum. İhracatta ülkemizin itici gücü olmaya devam edeceğiz.
Yüzde 50 kapasite ile çalışıyoruz
¥ Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Çetin Tecdelioğlu: Üretimin devam etmesini her zaman dile getirdik. Hırdavat sektörü olarak üretime devam ediyoruz. Kapanan fabrikamız yok. Yüzde 30 ila yüzde 50 kapasite ile çalışıyoruz.
Ana tedarik merkeziyiz demeliyiz
¥ Armatür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan: Pandemi ile savaşmanın yolu ondan kaçmak değil, nasıl savaşacağımızı öğrenmek olmalı. İhracatımız ve üretimimiz devam etmeli, bu kriz anında Türkiye’nin ana tedarik merkezi olabileceğini göstermeliyiz.