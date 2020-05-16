Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DAMLA PEKER

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm sezonu hazırlıkları ulusal ve uluslararası boyutta devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında kontrollü normalleşme sürecinde konaklama tesislerinde alınacak önlemlere ilişkin genelgeyi yayınlamasının ardından, dış turizme yönelik ilk adımı attı. 70 ülkeye mektup gönderen Bakanlık “Başımızın üstünde yeriniz var. Türkiye aldığı tedbirlerle sezona hazır” çağrısında bulundu.

Geçmiş yıllardan bu yana Türkiye’yi tercih eden başta Almanya, İngiltere, Hollanda, Belçika, Japonya, Rusya, Çekya olmak üzere 70 ülkeye gönderilen mektupta, yolcu ve çalışan sağlığı ile güvenliği, tesislerde ve ulaşımda alınan tedbirlerin detayları, turizm merkezlerindeki hastanelerin yatak, yoğum bakım, solunum cihazı sayıları ile ambulans, ambulans uçak ve helikopter sayıları bulunuyor. Mektupta ayrıca “Başımızın üstünde yeriniz var. Türkiye aldığı tedbirlerle sezona hazır” ifadeleri de kullanılıyor.

“TELEFONLA DAVETLERİMİZİ YAPIYORUZ”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ayrıca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte telefon diplomasisine başladıklarını söyledi. 11 Mayıs itibarıyla mektupları ilettiklerini ifade eden Ersoy “Mektuplarımız geçmiş yıl istatistikleri alınarak ülkemizi en çok tercih eden ülkeler başta olmak üzere 70 ülkedeki muhataplarımıza büyükelçilikler, uluslararası örgütler ve yurt dışında temsilciliği olan kurumlar aracılığıyla gönderildi. Bizler de mektupların iletilmesinin ardından ülkelerdeki muhataplarımıza telefon ederek niyet mektubundaki maddelerimizi anlatmaya ve tatillerini Türkiye’de geçirmelerine yönelik davetlerimizi yapmaya başladık” dedi.

“AKILLARINDAKİ TÜM SORULARIN CEVAPLARINI VERDİK”

Bakan Ersoy, yapılan görüşmelerde, Türkiye’nin sağlık altyapısı, il ve ilçe düzeyindeki sağlık kuruluşlarının listesi ile kapasiteleri hakkında bilgiler verdiklerini bildirdi. Mektupta, sertifikasyon sistemi ile Türkiye’nin Covid-19 sürecinde turizm açısından güvenli bölge hâline getirildiğini detaylı olarak anlattıklarını ifade eden Ersoy “Niyet mektubumuza eklediğimiz sertifikasyon ve sağlık altyapımız ile ilgili bilgilendirmelerle, muhataplarımızın aklında oluşabilecek tüm soruların cevaplarını vermiş oluyoruz. Türkiye olarak tüm bu süreçlerde yalnızca vatandaşlarımızın sağlığı için değil, ülkemize gelen misafirlerimizin gönül rahatlığı içinde seyahatlerini tamamlamaları için de sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. Türk misafirperverliğini gösteren bir atasözümüz var: ‘Misafirimizin başımızın üzerinde yeri var’. Hep bu düsturla hareket ettik, bu hassas süreci de yine bu anlayışla sürdüreceğiz” diye konuştu.

İŞTE BÖYLE YAPACAĞIZ

Kültür ve Turizm Bakanlığınca konaklama tesislerine yönelik yayımlanan “hijyen” genelgesinin ardından Antalya’daki otellerde çalışma başlatıldı. Beş yıldız otellerin yoğunlukta bulunduğu Belek’teki otellerin giriş kapısından lobiye, restorandaki açık büfelerden havuz ve plajdaki şezlong düzenine kadar her alanda sosyal mesafe kuralına göre çalışma gerçekleştiriliyor.

TERMAL KAMERA VE OZON CİHAZI

Otellerin giriş kapısına yerleştirilen termal kameralarla personelin her gün ateş ölçümü yapılıyor. Sezon açılınca misafirin valizlerinin dezenfekte edilmesi için ozon cihazlarının yer aldığı odalar oluşturuldu. Valizler burada dezenfekte edildikten sonra müşterinin odasına götürülebilecek. Televizyon ve klima kumandası özel odalarda dezenfekte edilecek. Tüm tekstiller 70 derecenin üzerinde yıkanacak

ŞEZLONGLARA 1,5 METRE ARA

Restoranlarda açık büfe kaldırıldı, yerine sıcak yemeklerin etrafı cam bölmelerle kapatılarak, müşterinin temas etmemesi için yeni düzenlemeye gidildi. Bardak, çatal, kaşık ve bıçak paketli, tatlılardan salatalara, meyveye kadar bazı yiyecekler de tek kullanımlık kaplarda servis edilecek. Maske ve koruyucu siperlik takan garsonlar, müşterinin talebine göre yemekleri servis edebilecek.

Plajda ve havuz başında da şezlonglar 1,5 metre aralıkla yerleştiriliyor, müşteriye havluların poşet içerisinde teslim edilmesi için paketleme çalışması gerçekleştiriliyor. Asansörlere ise tek kişi binilecek, sadece aynı aileye izin verilecek. Her asansörün yanında kullanım kılavuzu ve dezenfektanlar olacak.

LEKE TUTMAYAN KOLTUKLAR

Otellerdeki tüm odalar onarım ve bakımdan geçirilerek, duvar kâğıdı ve laminantları değiştiriliyor. Odalara nano teknolojiyle hazırlanmış leke tutmayan koltuklar yerleştiriliyor. Oda anahtar kartları ultraviyole lambasıyla dezenfekte edilecek, lobide ise tek kullanımlık kalemler yer

alacak.