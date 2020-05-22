Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin en büyük tarım işletmesi olan Şanlıurfa Ceylanpınar Tarım İşletmesinde 60 bin dekar alanı suyla buluşturacak yatırımın tamamlandığını bildirdi. Projeyle kuru tarım yapılan alanda üretim düşüklüğü riskinin ortadan kalkacağını belirten Pakdemirli "Sadece tek tuşa basarak binlerce dönüm araziyi modern sistemlerle sulayacağız. Bölgede iki yılda bir ürün yerine yılda iki ürün alınacak. İkinci ürün ekilişleriyle gelir, 70 milyon lira düzeylerine çıkacak. Kanal sulaması sebebiyle enerji tüketimi azalacak. Üretim maliyeti düşecek. Yer altı su kullanım oranı azalacak" dedi.