Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisinde basın mensupları ve ekonomistlerle bir araya gelerek, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin gelişmiş ülkelere ve diğerlerine kıyasla birçok anlamda pozitif ayrışarak üç aylık pandemi dönemini geride bıraktığını belirten Bakan Albayrak "Sağlık ve ekonomi anlamında ortaya koyduğumuz aksiyon planları manasında kararları hızlı ve güçlü aldık. Bunun meyvelerini topladık. Toplamaya da devam ediyoruz. Normalleşme sürecine bağlı olarak reel sektörün tüm üretim kapasitesi ve potansiyeli çerçevesinde, Türkiye’yi ayrıştıracak önemli hususlardan birisi mevduat faizleri... Bu faizler düşecek. Döviz talebi yoğunluğu da görmüyoruz. Düşen maliyetler ve faizlerle birlikte, dolarizasyon riskinin de tersi yönünde ciddi bir sürece giriyoruz. Geçtiğimiz 6 aylık süreçte, döviz talebiyle ilgili 2018 ve 2019 yılına kıyasla çok yoğun bir baskı gözlemlemiyoruz. Türkiye ekonomisinin ortaya çıkan bu resme karşı, fırsatlardan çok olumlu etkileneceğini düşünüyorum. Özellikle faizlerin düşmesi, ekonominin toparlanmasına pozitif katkı yaptı" dedi.

KAPSAMLI PAKET YOLDA

Bu yıl önceliklerinin istikrarı, istihdamı muhafaza etmek olduğunu vurgulayan Bakan Albayrak "İktisadi faaliyet noktasında etkilenen paydaşları mümkün olduğu kadar oluşturacağımız paketlerle kalkan içine alarak, korumak ve muhafaza etmek istiyoruz. Normalleşme süreciyle istihdam konusu çok daha öne çıkacak. Bu manada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız çok geniş kapsamlı, ciddi bir paket hazırlığı içerisinde. Bizler de koordinasyon ve destek noktasında, elimizden geldiğince katkıda bulunuyoruz. Belki de 'İstikrar Kalkanı'ndan sonra inşallah 'İstihdam Kalkanı' diyebileceğimiz bir paketle, piyasalara rahatlama sağlayacak bir çalışma yürütüyoruz. Tüm paydaşların inisiyatif aldığı, destek verdiği bir resim ortaya koyacağız. Mart, nisan ve mayıs ayının yıkıcı etkilerini ciddi anlamda minimize edecek bir 3 ayı tecrübe ettik. Hayatın normalleşmesiyle birlikte özellikle mikro düzeyde detaylı bir çalışma yürütüyoruz. Pakette bunlara temas edecek detaylar olacak. Önümüzdeki günlerde, bu ay içerisinde inşallah bu gelişmelere de şahit olacağız" diye konuştu.

DÜNYANIN BÜYÜK KURUMLARI YATIRIM İÇİN BİZE GELİYOR

Türkiye'nin "hormonlu" değil, "doğal" büyüme sürecini destekleyecek yeni bir döneme girildiğini ifade eden Bakan Albayrak, şöyle konuştu: Ben bu sürecin fırsatlarının, tehditlerinden daha fazla olduğunu düşünüyorum. Küresel ekosistemin içinde tedarik zincirinin çeşitlendirilmesi ihtiyacı, Türkiye'nin önünde yeni bir alan açtı. Kavşak noktasının ortasında Türkiye var. Lojistik, altyapı, enerji gibi... Tüm bu çerçevenin, Türkiye'yi birçok açıdan daha da pozitif ayrıştıracağını düşünüyorum. Dolayısıyla normalleşme süreçlerinin daha hızlı gerçekleşmesi için gereken adımları atmaktan çekinmeyeceğiz. Bunu perçinlemek adına, son haftalarda dünyanın birçok tedarik ve üretim noktasındaki büyük kurumlarla çok ciddi görüşmeler yapmaya başladık. Bunları kademe kademe yürüteceğiz. Üretim, yatırım konusunda somut işler yapıyoruz. Bu süreci, daha uçuşların bile başlamadığı bir dönemde başlattık.

KONUTA 15 BİN KİŞİ KOŞTU, FİYATLARINI ARTIRANI ÜZERİZ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarının paketlerine konutla ilgili gelen talebin 15 bini geçtiğini belirtti. Paketin konuttan otomotive, mobilyadan beyaz eşya ve turizme kadar ekonominin birçok alanını kapsadığını hatırlatan Bakan Albayrak "Veriler güncellendikçe paylaşacağım ama ötelenen bir talebin olduğunu destekleyecek rakamlar olduğunu görüyoruz. Sadece konut tarafı iki günde 15 bini geçmişti. Paketler mümkün olduğunca yerli üretimi destekleyecek şekilde hazırlandı. Fahiş fiyatlama olmamasına da özen gösterdik. Bunun, bu anlamda fırsata çevrilmemesi gerek. Ancak kötü niyetli şekilde kullanılırsa, bankalarımız ile devlet ve kamu olarak da biz de çok net bir şekilde tavır koyacağız. Devir, fırsatçılık yapma devri değil. Herkesin ciddi bir şekilde birlik ve beraberlik içerisinde, taşın altına elini koyup bu normalleşme sürecini atlatmalıyız. Çünkü tecrübe etmediğimiz dönemden geçiyoruz. Bu noktada da cezalandırmalar, kampanyadan çıkarmalar olabilir, bununla ilgili tavır alacağız" dedi. Emlak Konut tarafından yapılan "Yüzde 5 peşinatla ev sahibi olma" kamyanyasına da rekor katılım geldiğini belirten Albayrak "Sadece ilk iki gün gelen talep Türkiye tarihinde Emlak Konut rekorunu oluşturdu" ifadelerini kullandı.