Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19 salgınının ekonomiye etkilerinin en derinden hissedildiği mart-nisan-mayıs döneminde Türkiye'nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,2 azaldı. Salgının yayılmasını önlemeye yönelik alınan tedbirler neticesinde ihracatta yaşanan 3'te 1'lik azalışın ekonomik karşılığı ise 14,7 milyar dolar oldu. Türkiye'nin geçen yılın mart-nisan-mayıs dönemindeki ihracatı 44 milyar 457,2 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti. Pandemide gıda ihracatı öne çıktı. Yaş meyve ve sebze sektörünün ihracatı yüzde 15 artarak 456,5 milyon dolara ulaştı. Meyve-sebze mamulleri sektörü ise ihracatını yüzde 4 artırarak 406,5 milyon dolara taşıdı.