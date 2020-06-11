Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşsizlik oranı 0,9 puanlık azalış ile yüzde 13,2 seviyesinde gerçekleşirken, işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 573 bin kişi azalarak 3 milyon 971 bin kişi olarak kayıtlara geçti. İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı mart döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 662 bin kişi azalarak 26 milyon 133 bin kişi, istihdam oranı ise 3,4 puanlık azalış ile yüzde 42,0 oldu. Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 538 bin, inşaat sektöründe 248 bin, hizmet sektöründe 903 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe ise 26 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 16,4'ü tarım, yüzde 21,1'i sanayi, yüzde 4,9'u inşaat, yüzde 57,6'sı ise hizmet sektöründe yer aldı. Iş gücü 2020 yılı mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 2 milyon 235 bin kişi azalarak 30 milyon 104 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 4,5 puanlık azalış ile yüzde 48,4 olarak gerçekleşti.

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,8 puan azalışla yüzde 13,5, tarım dışı işsizlik oranı ise 1,1 puanlık azalışla yüzde 15,1 oldu. Bu yaş grubunda istihdam oranı 3,5 puanlık azalışla yüzde 46,5, iş gücüne katılma oranı ise 4,7 puanlık azalışla yüzde 53,7 oldu.