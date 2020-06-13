Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuyla ilgili açıklama yapan Lufthansa Group Türkiye Genel Müdürü Kemal Geçer “Temmuz’dan itibaren Lufthansa ve SWISS Frankfurt, Münih ve Zürih’ten Türkiye’ye olan uçuşlarını tekrar başlatıyor. Bu şekilde Türkiye’ye Almanya ve İsviçre’den haftalık 28 uçuş yapılacak. Bu uçuşlar, küresel uçuş ağında haziran sonu itibarıyla 130 uçuş olarak başlatılan tekrar başlangıç operasyonunun bir parçası olarak yapılacak” diye konuştu. Geçer, eylül ayı itibarıyla kısa ve orta mesafe uçuşlarda yüzde 90’a, uzun mesafe uçuşlarda ise yüzde 70’e ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi. Öte yandan Qatar Airways de bugünden itibaren İstanbul uçuşlarına yeniden başlıyor. Haftanın her günü İstanbul Uluslararası Havalimanı’na Boeing 777 tipi uçakla yapılacak olan uçuşlar temmuz ayında haftada 14 uçuşa çıkacak. Qatar Airways, 31 Aralık 2020’ye kadar sınırsız değişiklik hakkı da tanıyor.