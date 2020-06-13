Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en önemli havalimanları arasında ilk sıralarda yer almayı başaran İstanbul Havalimanı’nın bağımsız üçüncü pistinin hizmete alınması için geriye sayım başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 14 Haziran’da yapılacak açılışla uçakların üç piste eş zamanlı olarak inip kalkabileceğini, taksi süresinin de yarıya düşeceğini söyledi. Karaismailoğlu açılışın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile yapılacağını belirterek “Rüya projelerimiz Cumhurbaşkanı’mızın desteği ile bir bir hizmete girdi, şimdi o rüya projeleri daha da ileri noktaya taşıyoruz” dedi.

İstanbul Havalimanı’ndaki ‘üç piste eş zamanlı iniş ve kalkış’ uygulamasının Türkiye’de ilk, Avrupa’da ise ikinci olduğunu olduğuna dikkat çeken Karaismailoğlu “İstanbul Havalimanı 3 bağımsız pist ve 5 adet operasyonel piste sahip olacak. Trafik ağırlığına göre bazı pistler kalkış, bazı pistler iniş ya da iniş-kalkış amacıyla kullanılacak. Bu yöntemle saatlik iniş ve kalkış yapabilecek hava aracı sayısında önemli ölçüde artış sağlanacak. Üçüncü pistin de hizmete girmesiyle saatlik iniş kapasitesi yüzde 50’nin üzerinde artış yaşayacak. Uçakların taksi süresi de yarıya inecek. Yani uçaklar artık beklemeden kalkacak.” diye konuştu. İstanbul Havalimanı’nın Avrupa’daki tek rakibinin ise Londra’da bulunan Heathrow Havalimanı olduğu belirtildi.

TÜRKİYE’Yİ HAVACILIKTA ZİRVEYE TAŞIYACAK

Koronavirüs nedeniyle tüm dünyada hava yolu trafiği ve hacimlerinin düşüş yaşadığına dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu sözlerini şöyle tamamladı: Tüm dünyada salgın nedeniyle hava yolu trafiği durma noktasına geldi. Biz, doğru zamanda gerekli tedbirleri aldık ve çalışmalarımızı özveri ile sürdürdük. Yaşadığımız deneyimler, köklü geçmişimiz bizim küresel salgına karşı verdiğimiz mücadelenin dünya ülkeleri arasında ön plana çıkmasını sağladı. Başarısı, kabiliyeti ve en zor zamanlarda 83 milyon ‘tek yürek’ olan Türkiye farkını bir kez daha gözler önüne serdi. Salgın sonrasında her anlamda daha güçlü, daha büyük Türkiye olarak vatandaşımıza hizmet vereceğiz. Rüya projelerimiz Cumhurbaşkanı’mızın desteği ile bir bir hizmete girdi, şimdi o rüya projeleri daha da ileri noktaya taşıyoruz. Bu kapsamda tüm dünyanın gıpta ile baktığı İstanbul Havalimanı’mız da havacılık sektöründe yerini alarak ve ülkemizi zirveye taşıyacak.

THY 86 ÜLKEYE UÇACAK

Salgın sonrası normalleşme adımlarının her ülkede farklı zamanlarda gerçekleştiğini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, dış hat uçuşlarını kademeli olarak açacaklarını belirterek “Bu çerçevede, haziran ayı takvimimizde 39 ülke bulunuyor. Temmuz ayı dış hat uçuş takvimimizde 24 ülke, ağustos ayı içinde ise 23 ülke ile dış hat uçuşlarını açacağız. Bazı ülkeler normalleşme sürecine dair yasal altyapıyı ve düzenlemeleri henüz tamamlayamadı. En kısa sürede tamamlamalarını ve onlarla da uçuş planlarımızı yapmayı ümit ediyorum. Türkiye olarak biz hazırız” dedi.

TROL BALIKÇI GEMİSİ SUYA İNDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Altınova Tersan Şantiyesinde Rus Okeanrybfyot firması için üretilen “Georgiy Meshcheryakov” isimli fabrika trol balıkçı gemisinin denize indirilme törenine katıldı.