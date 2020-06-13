Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin her alanda iddialı bir ülke olduğunu belirten Bakan Pakdemirli “Elektrikli traktörle ilgili dünyada ilk kıvılcımı biz yaktık. Bizim TAGEM enstitümüz bu konudaki testleri yaptı. Traktör dört dörtlük. Önemli olan bunu seri üretime geçirebilmek. Seri üretimle bir bankayla beraber prototip yapan firma ortak oldular. Tahmin ediyorum 100 kadar traktörü hızlı bir şekilde banklardan çıkaracağız. İnanılmaz bir talep var. Çiftçinin yakıt giderini yüzde 90’a kadar azaltacak. 2021’e varmadan yapmış olacağız biz TİGEM olarak 10 tane sipariş verdik” dedi.

886 MİLYON LİRA ÖDEME

Destekler konusundaki eleştirileri değerlendiren Bakan Pakdemirli, bugüne kadar 22 milyar liralık destek ödemesi yapıldığını bildirdi. Pakdemirli, son olarak yağlı tohumlu bitkiler desteği kapsamında 7 ilde 37 bin 493 üreticiye 755 milyon lira, besi desteği kapsamında da 75 ilde 66 bin 638 yetiştiriciye 131 milyon lira olmak üzere toplamda 886 milyon lira ödeme yapılacağını bildirdi. Ödemelerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacağını ifade eden Pakdemirli “Buna göre, üreticilerimizden T.C. kimlik numaralarının son haneleri 0-2 olanlar paralarını aldı. 4-6 olanların 19 Haziran saat 18.00’den, 8 olanların 26 Haziran saat 18.00’den sonra ödemeleri hesaplarına yatmış olacak” dedi. ANKARA İHA