Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, yeni tip koronavirüs salgınının sebep olduğu ekonomik krizde dip noktasının Avro Bölgesi’nde muhtemelen geçildiğini söyledi. Lagarde, Avrupa İş Liderleri Konvensiyonu tarafından dijital ortamda düzenlenen zirvede konuştu. Ekonomide toparlanmanın “karmaşık” bir mesele hâline geldiğini belirten Lagarde “Bu, eksik ve belki de kademeli olacak” dedi. Küresel ticaretin önemli ölçüde azalacağına işaret eden Lagarde, ekonomik krizde savunmasız kalan insanlara son derece özenli olunması çağrısı yaptı. Christine Lagarde, Covid-19’un sebep olduğu ekonomik krizi, 2008-2009 finansal krizden daha kötü nitelendirerek; tasarrufların yatırım ve harcamaya dönüşmesinin zaman alacağını kaydetti. Merkez bankalarının “muazzam” şekilde tepki verdiğini belirten Lagarde; krize orantılı cevap için ECB’nin de bütün enstrümanlarını kullanma konusunda hiçbir tereddütünün olmadığını tekrarladı. Lagarde, AB liderlerinin 17 Temmuz’daki toplantıda da, salgının verdiği tahribatı hafifletmek için oluşturulacak kurtarma fonuna yönelik nihai bir anlaşmaya varamayacaklarını düşündüğünü; bunun da mücadeleyi etkileyebileceğini sözlerine ekledi.