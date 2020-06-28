Trabzon'da gemiye, yaklaşık 60 metre yüksekliğinde, 860 ton ağırlığında iki adet kulenin montajı yapıldı. Gemi, önceki gün liman dışına motor çalıştırmadan, yedi römorkör eşliğinde çekilmişti. Otuz altı saatlik bir çalışmayla pervanelerini indirerek tanklarına su alma işlemini tamamlayan Fatih, ilk sondaj rotasına yol aldı.
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28.06.2020 - 04:27 | Son Güncelleme: 28.06.2020 - 04:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzon Limanı'nda 20 gündür hazırlıklarını sürdüren Fatih gemisi, sondaj çalışmalarının ilk durağı olan Karadeniz Ereğlisi'ne doğru hareket etti.
Etiketler : fatih gemisi,fatih sondaj gemisi,
714094 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/714094.aspx
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