Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzon'da gemiye, yaklaşık 60 metre yüksekliğinde, 860 ton ağırlığında iki adet kulenin montajı yapıldı. Gemi, önceki gün liman dışına motor çalıştırmadan, yedi römorkör eşliğinde çekilmişti. Otuz altı saatlik bir çalışmayla pervanelerini indirerek tanklarına su alma işlemini tamamlayan Fatih, ilk sondaj rotasına yol aldı.