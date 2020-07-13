Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

19 Mayıs'ta üretime başlayan barajdan, bugüne kadar 200 milyon kilovatsaat enerji üretildi. Yeni türbin ile birlikte enerji kapasitesi daha da artacak. Baraj, 10,6 milyar metreküp depolama hacmi ile Atatürk ve Keban barajlarından sonra Türkiye’nin 3. büyük depolama hacmine sahip... Hasankeyf Kaymakamı Haluk Koç “Üçüncü türbinin devreye girmesiyle beraber enerji üretimi şu anda maksimum seviyede devam etmektedir. Barajın turistlik anlamda da fırsat olduğunu değerlendiriyoruz. Baraj gölünün her iki yakasında taşınmış eserlerimizin bulunduğu arkeopark alanı, müze alanımız, yine güney kesiminde bulunan kale ve diğer gezilebilir alanlarımız, bize bu fırsatı sunuyor. Tabii şu anda eserlerin restorasyonu devam ediyor. Önümüzdeki senenin sonuna bu çalışmalar biterek, burayı tarihî doku ile tam uyumlu hale getireceğiz” dedi.

Osman Arslan BATMAN İHA

