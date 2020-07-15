Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknolojinin hayatın her alanına girdiği günümüzde, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi de (AOSB) bu değişime ayak uydurdu. AOSB Bölge Müdürlüğü, sadece problemsiz ve kesintisiz üretim imkânları oluşturmakla kalmayıp birçok alanda sanayicilere öncülük ediyor. Endüstri 4.0 ya da 4. Sanayi Devrimi, işletmelerin maliyetleri düşürüp kalitelerini yükseltecek eğitim çalışmaları ile ücretsiz İngilizce dil kursları başta olmak üzere AOSB akademi kapsamında binlerce sanayici ve çalışanına ulaşan AOSB Bölge Müdürlüğü, dış ticareti artırmaya yönelik bir yapay zekâ da kullanmaya başladı. Uygulamaya ilişkin bilgi veren AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar “Mersin Üniversitesi ile dünyadaki ithalat ve ihracat rakamlarının ve ürünlerinin neler olduğunu algılayacak bir yapay zekâ geliştirdik. Ondan istifade ederek firmalarımızın ve OSB’mizin tanıtımına başladık. Yaklaşık bir ay oldu. Amaç, firmalarımızı ön plana çıkarmak, daha fazla ihracat yapmalarını ve daha fazla ürün siparişi almalarını sağlamak” diye konuştu. AOSB’nin 16 milyon metrekare alanı ile Türkiye’deki yaklaşık 335 OSB arasında, yüz ölçümü açısından yedinci sırada olduğunu dile getiren Akpınar “Bölgemizde 25’e yakın yabancı ortaklığı olan firma faaliyette. İlk 1.000’de toplam 25 firmamız var. Üretken bir sanayici kitlesi olduğunu söyleyebilirim. Çeşitli platformları dijital olarak kullanıp, etkin şekilde doğru kişilere ulaşarak yurt dışından da daha fazla yatırım çekebileceğimizi düşünüyorum” yorumunu yaptı.