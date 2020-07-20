Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu senenin aynı döneminde ise salgın sebebiyle 977 arsa ve 16 bin 145 konut satıldı. İlk yarıda yabancıların en çok arsa aldığı beş il; İstanbul, Antalya, Bursa, Manisa ve Muğla olarak sıralandı. Almanya, Afganistan, Irak, İran ve Fas vatandaşları alımlarda 'ilk beş'te bulundu. Konutta ise en fazla ilgiyi sırasıyla İstanbul, Antalya, Ankara, Bursa ve Yalova gördü. İran, Irak, Rusya, Afganistan ve Yemen vatandaşları, en fazla konut alımına imza attı.