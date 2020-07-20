Bu senenin aynı döneminde ise salgın sebebiyle 977 arsa ve 16 bin 145 konut satıldı. İlk yarıda yabancıların en çok arsa aldığı beş il; İstanbul, Antalya, Bursa, Manisa ve Muğla olarak sıralandı. Almanya, Afganistan, Irak, İran ve Fas vatandaşları alımlarda 'ilk beş'te bulundu. Konutta ise en fazla ilgiyi sırasıyla İstanbul, Antalya, Ankara, Bursa ve Yalova gördü. İran, Irak, Rusya, Afganistan ve Yemen vatandaşları, en fazla konut alımına imza attı.
Yabancıya satışlar, Almanlar arsa İranlılar konut
20.07.2020 - 04:04 | Son Güncelleme: 20.07.2020 - 04:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre yabancılar, geçen yılın ilk altı ayında 1.016 arsa ve 20 bin 408 konut almıştı...
Etiketler : arsa,tabu,ev,konut,
719285 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/719285.aspx
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