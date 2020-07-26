Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Endeks, hafta içinde en düşük 117.161, en yüksek ise 120.586 puanı gördü. En çok yükselen hisse yüzde 39 ile Bursa Çimento oldu. Onu yüzde 26 artışla Çemtaş, yüzde 16,5’lik yükselişle Kartonsan izledi. En çok değer kaybeden hisse ise yüzde 10,3'lük kayıpla MLP Sağlık oldu. Bu hisseyi yüzde 6,9'luk düşüşle Karsan, yüzde 6,8’lik azalışla Kerevitaş takip etti. Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler; 44,85 milyar lirayla BİM Mağazalar, 44,3 milyar lirayla Koç Holding ve 40 milyar lirayla ASELSAN şeklinde sıralandı.

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, geçen hafta yüzde 4,9'luk artışla 419 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,8’lik primle 2 bin 781 liraya yükseldi. ABD-Çin gerilimi, salgında ikinci dalga endişeleri ve merkez bankalarının “bedava para” politikaları, altının onsunu son dokuz senenin zirvesine taşıyarak 1.900 doların da üzerine çıkarmıştı. Altındaki küresel yükseliş, Kapalıçarşı’da da etkisini gösterdi.

Serbest piyasada dolar ise haftayı düşüşle, avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,28'lik kayıpla 6,8490 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,38'lik artışla 7,9570 lira oldu.