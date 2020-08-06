Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018’de imzalanan Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İş Birliği Protokolü ile son iki yılda 537 çalıştay, eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenlediklerini belirten Bakan Selçuk “Toplam 23 bin 277 kişiye ulaştık, 181 kadın kooperatiflerini ziyaret ettik” dedi. 2018’den bu yana 81 yeni kadın kooperatifi kurulduğuna dikkat çeken Bakan Selçuk “Yine son iki yılda sekiz ilaveyle 32’ye çıkan Sosyal Dayanışma Merkezlerimiz vasıtasıyla kadınlarımızı çok yönlü olarak destekliyoruz” diye konuştu. Bakan Selçuk, 2021’de hayata geçirilecek ‘Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi’ ile kadınların iş gücüne katılımının artırılmasına katkı sunmayı ve kadın kooperatifçiliğini teşvik etmeyi hedeflediklerinin altını çizdi. Selçuk “3.500 kooperatif kurma/ortağı olma potansiyeli olan kadına kooperatifçilik eğitimi, 1.500 kooperatif ortağı olan kadına kooperatifçilik ve kadının güçlenmesi eğitimi, 3.000 kooperatif ortağı olan erkeğe kadının güçlenmesi eğitimi vermeyi planlıyoruz. Ayrıca, bin kadına yönelik danışman havuzu oluşturmayı ve danışmanlık hizmeti eğitimi vermeyi hedefliyoruz. Bu süreçte danışmanlarımızın kadınlarımıza mihmandarlık yapmasını önemsiyoruz. Danışmanlık hizmeti ile kadın kooperatifçilerin daha etkili ilerleyeceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.