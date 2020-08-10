Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siyaset ve iş dünyasından çok sayıda temsilcinin katıldığı törende konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Erzurum'u gastronomi şehri yapmak istediklerini belirterek tesisin bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacağını söyledi. Kaan “Önemli olan bu yatırımları sahiplenmek, yerelde de ülke geneli itibarıyla da bunların değerini en üst düzeyde tutmak. Bölgesel kalkınmanın da gerçekleştirilebilmesi için iş dünyası olarak sizlere yardımcı olmak amacındayız” dedi. Kaan 'Gastroturizm' ve Türk mutfak sanatları konusunda bir çalışma içinde olduklarını, kültürel marka oluşturma, yeni turizm kaynakları oluşturma komitesi gibi çalışmaları bulunduğunu aktardı. Erzurum MÜSİAD Başkanı Fuat Demir de “Bir yıl sonra tamamlamayı hedeflediğimiz tesisimiz ilk etapta 90 kişiye daha sonraki süreçte ise toplamda 400 kişiye kadar istihdam sağlayacak” diye konuştu.