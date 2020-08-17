Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Başkanı Sinan Türkkan, Kandilli Rasathanesine göre İstanbul'da bulunan 1 milyon 165 bin binanın 490 bininin olası 7,5 ve daha yüksek şiddetli depremlerde hasar göreceğini söyledi. Hasar görecek binaların 437 bin 709'unun, yüzde 89'unun, hafif veya orta hasar görmesinin beklendiğini ifade eden Türkkan "Geriye kalan yüzde 11'lik kısmında ağır veya çok ağır hasar olacağı öngörülüyor. Ağır ve orta hasar alabilecek riskli binalar, kentsel dönüşüme göre çok daha kısa sürede ve daha az maliyetle güçlendirilerek depreme dayanıklı hâle getirilebilir" dedi. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yıl dönümü ve riskli binaların güçlendirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkkan, 490 bin binada 1 milyon 960 bin konutun bulunduğunu belirterek "Güçlendirilerek kurtarılabilecek 438 bin binada bulunan, tamamen bilimsel metotlarla güçlendirilerek kurtarılabilecek konut sayısı da 1 milyon 751 bine denk geliyor. Bu konutlarda da 5,8 milyon kişi yaşıyor" diye konuştu. İstanbul'da özellikle 2000'den önce yapılan binaların büyük kısmının ciddi anlamda risk taşıdığına dikkati çeken Türkkan “Bir an önce harekete geçmeli, dönüşüm ve güçlendirme faaliyetlerine ağırlık vermeliyiz. Ayrıca, sektörün beklediği güçlendirme kredisinin de bir an önce çıkması gerekiyor" ifadelerini kullandı.



Denetimden geçen hiçbir yapı yıkılmadı

Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Başkanı İnşaat Mühendisi Nazmi Şahin, 17 Ağustos depreminden sonra yaşanan depremlerde, yapı denetiminden geçmiş hiçbir binanın yıkılmadığını söyledi. Şahin, son 21 yılda İstanbul'da ‘riskli’ kabul edilen yapıların yüzde 10-20 aralığında yenilenip yeni yönetmeliklere uygun olarak tekrar yapıldığını, geriye kalan kısımlarda ise gerek yapı sahibi kaynaklı gerekse yönetimsel farklılıklardan dolayı bir işlem yapılamadığını söyledi. Şahin, "Kentsel dönüşüme tabi olan bölgeler ve binalar, isteğe bırakılmadan hemen dönüşüme sokulmalı" dedi.



​Merkez üssü Gölcük olan 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara Depreminin üzerinden 21 yıl geçti. 17 bin 480 insanın hayatını kaybettiği depremde, 285 bin 211 ev ile 42 bin 902 iş yeri büyük hasar gördü.