Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası, beklentiler paralelinde politika faizini sabit bıraktı. Türk lirasında yaşanan sert değer kayıpları sonrasında sıkılaştırma adımlarına hız veren ve başkanlığını Murat Uysal'ın yaptığı Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8,25'te bıraktı ve mevcut 'sıkılaştırma yönetimi' ile yola devam edeceğini bildirdi. Banka, faizi sabit bırakma kararının ardından Türk lirası ve yabancı para zorunlu karşılık oranlarının artırılmasına karar verdiğini açıkladı. Alınan kararla piyasadan yaklaşık 17 milyar Türk lirası ve 8,5 milyar ABD doları karşılığı döviz ve altın cinsinden likiditenin çekilmesi bekleniyor. Bankadan yapılan açıklamada, bu kararla 17 Mart 2020 tarihinden bu yana yabancı para zorunlu karşılık oranlarında indirim ve reel kredi büyüme şartlarının bazı bankalarca ilk defa sağlanması sebebiyle piyasaya verilen toplam 17,7 milyar ABD doları karşılığı döviz ve altın cinsinden likiditenin normalleşme ile geri çekilmiş olacağı ifade edildi. Merkez Bankasının kararı sonrasında dövizde hafif gerileme yaşandı. Dolar 7,36, avro ise 8,67'den kapandı. Onsun 1.930 dolar olduğu işlem gününde gram altın 455 lira oldu.

DOLAR; ÜRETİCİ VE ESNAFI ZORA SOKTU

Yılbaşından bu yana dolar karşısında yüzde 25 değer kaybeden Türk lirası, tüccar ve sanayiciyi sıkıntıya soktu. İstanbul Tüccarlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İlker Önel “Özellikle iç pazarda ara malı kullanıp dolar ile ithalat yapan ve iç piyasaya TL ile satış yapan işletmeler, müşterilerine bu farkı yansıtamıyor ve ciddi zararla karşılaşıyor” dedi. Önel, ticaret odaları ve kamu bankalarının katkılarıyla ileri tarihli, düşük komisyonlu, vadeli dolar bağlanmasının, imalatçı ve tüccara destek olup piyasayı rahatlatacağını, ikinci dalga beklenen salgında kur krizine karşı bir tedbir olacağını ifade etti.