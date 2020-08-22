Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ruhsat alamayan kişiler ise internette gayrimenkul satılık-kiralık ilanı veremeyecek. Yetki belgesi numarasıyla ilan verileceği için, şu anda internette bulunan ilanlar tamamen kaldırılacak. Bir taşınmaz için birden fazla ilan verilemeyecek, sahibinden olan ilanlarda tapu kaydı ya da vekaletname istenecek. Yetki belgesi olmadan kayıt dışı çalışan ve komisyon paylaşan emlakçıya 10 katına kadar ceza kesilebilecek, yetki belgesi de iptal edilecek.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa "Tüketicilerimiz mutlaka yetki belgesi olan emlakçılarla çalışmaya dikkat etmeli, internetteki ilanların sahte olup olmadığına dikkat etmeli, kendisine emlakçı süsü vererek tüketiciyi dolandıranlara imkân vermemeli. Yasa bu dolandırıcılıkların da önüne geçecek" dedi. Söz konusu karar 2018'de alınmış, daha sonra süre 31 Ağustos 2020'ye kadar uzatılmıştı.