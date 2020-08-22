Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son günlerde trafik cezası ile gündeme gelen elektrikli scooter'lar için yasal düzenleme geliyor. Düzenleme ile başta Martı kullanıcıları olmak üzere elektrikli scooter’ın şehir içi kullanımında oluşan yasal boşluğun giderilmesi beklenirken, konu ile ilgili ilk toplantı sektör temsilcileriyle gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın kordinasyonunda yapılan Mikro Hareketlilik Odak Grup Toplantısına BTK, Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye Belediyeler Birliği, İTÜ, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi ve TÜSİAD’ın yanı sıra sektörün önde gelen firmalarından Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri AŞ, Hergele Electric Scooters, Martı Tech, Palm Tech, ETKU, HOP! Scooters, Bizero, DUCKT, Yapıdrom, Kumru Scooter ve Eşarj katıldı. Ayrıca yurt dışından da Technische Universitat Berlin, Bird, Voi Technology ve Wind Mobilty firmaları üst düzey katılım gösterdi. Düzenlemeye son hâli verildikten sonra alınan kararlar 28 Ağustos’ta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından açıklanacak.

STANDARTLAR BELİRLENECEK

Toplantıda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Daire Başkanı Yunus Emre Ayözen, üç önemli odağın mobilite, lojistik ve dijitalleşme olduğunu ve en önemli unsuru mobilite olarak gördüklerini dile getirerek “Özellikle bu işin paydaşları ile micromobility hususunda yapacağımız çalışmalara yön vermek adına sektör paydaşlarıyla bir araya geldik. Yine önümüzdeki haftalarda da Sayın Bakan’ımızın katılımıyla bu işin sonucunu belirleyeceği ve bir deklarasyonun yapılacağı başka bir oturum daha gerçekleştirmiş olacağız” ifadelerini kullandı. Mikro hareketlilik sistemlerine yönelik bir standart getirilmesi gerektiğini ve bakanlık koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantının söz konusu standartların oluşturulması noktasında temeli teşkil edeceğini bildiren Ayözen “Sektör temsilcilerimizin değerli katılımları ile çıkaracağımız raporlamalar Sayın Bakan’ımızla da paylaşıldıktan sonra bir yönetmelik dâhiline getirilecek. İlgili bakanlıklarımızla birlikte, bu bağlamda da ülkemiz adına bu işin standardını belirlemiş olacağız” diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Hava Yönetimi Daire Başkanı Nazan Özyürek ise, e-Scooter gibi araçların hava kirliliğine olan pozitif artılarının sadece sera emisyonuyla ilgili olmadığını, egzoz çıkarmamalarının ve şehir merkezinde araç yoğunluğunu azaltma ihtimallerinin de çok kıymetli olduğunu vurgulayarak “Regülasyon söz konusu olduğunda ise ayrılmış bir bisiklet yolu önermek kalıcı bir çözüm değil. Bunun yerine bisikletli ulaşım ana planlarını oluşturmak daha önemli hâle geliyor. Bizim Çevre Bakanlığı olarak micromobility’nin, bisiklet yollarının yaygınlaştırılmasıyla ilgili yerel yönetimlere yönelik yürüttüğümüz bazı programlar var” dedi. Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Özcan Yıldırım da belediyelerin bu konuda her anlamda birincil sorumlu olduğunu aktararak, gerekli düzenlemelerin bir an önce yapılması gerektiğini bildirdi.

KİM NE DEDİ?

Kaza oranı Avrupa'dan az

Martı CEO’su Oğuz Alper Öktem, yolculukların yüzde 42’sinin bir toplu taşıma durağında başladığı ya da bittiğini belirterek, sistemin ciddi bir tamamlayıcı ulaşım olduğunu ve kısa mesafelerde ciddi oranda tercih edildiğini söyledi. Öktem, güvenlik istatistiklerinde ise yaralanma ve ölümlü kaza oranında Avrupa ve Amerika’dan çok daha iyi durumda olunduğunu, 18 kilometre hız sınırı ve 18 yaş sınırının çok önemli olduğunu vurguladı.

Hava kirliliğini azaltıyor

Elektrikli micromobiliteyi benimseyen milyonlarca insan olduğunu vurgulayan Bird Genel Müdür Yardımcısı Patrick Studener, scooter kullanımının daha ulaşılabilir ve güvenli hâle getirilmesi için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Studener, araba seyahatlerini azaltmak, trafik sıkışıklığını ve hava kirliliğini azaltacak, kasaba ve şehirleri herkes için daha yaşanabilir hâle getirecek adımların tüm dünyada atılmasının çok önemli olduğunu kaydetti.