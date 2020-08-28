Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sektör temsilcileri bu satışlar sayesinde yaklaşık 90 milyar liralık yastık altı tasarrufunun reel sektöre aktarıldığını tahmin ediyor. Yaklaşık olarak 2.250 alt sektörü harekete geçiren ve istihdamda önemli payı olan inşaat sektörünün canlanmasında, yüzde 0,64'e düşen faizlerle ertelenen talebin harekete geçmesinin büyük etkisi oldu ve haziran ayında 192 bin 12 adetle en yüksek haziran ayı konut satış rakamı görüldü. Temmuz ayında da 229 bin 357 adet satışla tüm zamanların en yüksek aylık satış rakamına ulaşıldı ve iki aylık satış 419 bin 369’u buldu. Bu satışların 232 bin 225’inde kredi kullanıldı. Demand Grup Yönetim Kurulu Başkanı Atalay Demirbaş “Satılan konutlarla piyasaya 140 milyar lira girdi. Bunun 47,5 milyar lirası bankalardan kredi olarak çekildi, kalanı vatandaşın döviz ya da altında tuttuğu yatırımlarının ekonomiye katılması anlamını taşıyor” dedi. İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım da konutlara yapılan ödemenin büyük kısmının alternatif yatırım araçlarından geldiğini ifade etti.

YENİ YATIRIM HAREKETİ VAR

Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş ise "Örnek vermem gerekirse 700 bin liraya ev alan en az yarısını peşin ödedi. Sadece mayısta sektörde istihdam 92 bin arttı. Hazirandaki artış daha hızlı olacak. Oluşan hareketlilik yatırımlara yansıyacak. Eylül itibarıyla yeni proje tanıtımları göreceğiz" dedi.