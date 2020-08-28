Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptığı açıklamada, "İhracatçılarımıza ve girişimcilerimize sunduğumuz danışmanlığın kalitesini ve kapsamını yükseltecek bir platformu devreye alıyoruz.



Kolay İhracat Platformu ile artık her bir ihracatçımızın, yapay zeka teknolojisi ile çalışan dijital bir danışmanı olacak Platformumuzun I. Fazını bugün itibarıyla firmalarımızın kullanımına açacağız. II. Faz çalışmalarını ise yıl sonuna kadar tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.