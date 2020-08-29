Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde 140 bin metrekarelik bir fabrika kuracaklarına, 7 tonluk bu ekskavatör yanında 70 tonluk makinelerin de burada üretileceğini dile getiren Bozkurt "Makinemizin en büyük özelliği pille çalışıyor olması. Lityum iyon pilleri olan yüzde 100 elektrikli motorlarıyla 1,5 saatte şarj edilip 8 saat çalışabilecek bir makine. Dünyada ilk defa Hidromek tarafından üretildi. Bu projede, makinenin tam olarak tamamlanmasıyla yüzde 85-90 yerlilik hedefliyoruz. Şu anda yerli pil kullanıyoruz. Bazı yerlerini ve ünitelerini kendi üretimimiz içine alıyoruz. Elektronik yazılım kısmını yurt içinde çözüyoruz" diye konuştu.

Makinenin mekanik kısımları için kendilerinin daha önceden çalışma yaptıklarını, elektrifikasyon işlerinin ise TÜBİTAK desteğiyle yürütüldüğünü vurgulayan Bozkurt "Makinemizi, 2021'in son günlerinde bitirmiş olacağız. Montaj hattından da lastikli makinemiz hizmete çıkacak. 2022'nin ilk çeyreğinde de satışa sunulacak. Türkiye'nin her yerinden, yurt dışından da arayanlar var. Bugün hazır olsak çok hızlı şekilde talep olduğunu düşünüyoruz ancak şu anda ön sipariş almıyoruz" dedi.