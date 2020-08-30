Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Öğrenci taşımacılığında için yeni bir dönem başlıyor. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu kapsamında 3 Eylül 2020 tarihinden itibaren okul servis sürücüleri için mesleki yeterlilik belgesi mecburi olacak. Sürücülerin bu belgeyi almak için girecekleri sınavda psikoteknik belgesine sahip olması ve Türk Ceza Kanunu’nun belirlenen maddelerinden hüküm giymeme ön şartı bulunuyor. Buna göre adayların devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlarla, zimmet, rüşvet, dolandırıcılık, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma veya kaçakçılık gibi suçlardan hüküm giymemesi gerekiyor.

SINAVA KİMLER KATILABİLECEK?

Belgelendirme Kuruluşları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cengizhan Kutlu “5.544 sayılı Kanun ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayımlanan tebliğlerde belirtilen mesleklerde Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu çerçevesinde yeterlilik belgesi olmayan kişilerin çalıştırılamayacağını, belgesiz çalışan tespit edildiğinde idari para cezası uygulanacağı bildirildi. Ceza Kanunu’nun ‘cinsel saldırı’ başlıklı 102’inci, ‘çocukların cinsel istismarı’ başlıklı 103’üncü, ‘reşit olmayanla cinsel ilişki’ başlıklı 104’üncü, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ başlıklı 188’inci, '’kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak veya bulundurmak’ başlıklı 191’inci maddelerinin de içinde bulunduğu 81, 105,109, 179, 190, 226 ve 227. maddelerindeki suçlardan mahkûm olmamak veya bu suçlardan hakkında devam eden ya da uzlaşmayla neticelenen bir kovuşturma bulunmaması gerekiyor. Ayrıca son beş yıl içinde ölümlü trafik kazasına karışan, alkollü olarak araç kullanan, hız kurallarını ihlal nedeniyle sürücü belgesi birden fazla geri alınan ve 5.326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun ‘sarhoşluk’ başlıklı 35. maddesine göre hakkında işlem yapılan sürücüler de sınava katılamıyor” dedi.

BEŞ SENE GEÇERLİ OLACAK

Türkiye’de 270 bin servis şoförünün bu belgeye sahip olması gerektiğini belirten Kutlu, iş müfettişleri tarafından yapılan denetimlerde ilgili mesleklerde belgesiz çalışan tespit edilmesi hâlinde işveren veya işveren vekiline belgesiz çalışan kişi başına 950 TL idari para cezası uygulanmasının hükme bağlandığını söyledi. Sürücüler için mecburi hâle gelen yeterlilik belgesine dair faaliyetlerin yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından yürütüldüğünü ifade eden Kutlu “Adaylar, bulundukları şehirde imtihan yapabilen kuruluşların isimlerine ve iletişim bilgilerine www.myk.gov.tr/nerede internet adresinden ulaşabilirler. Sınavlar hem teorik hem de uygulamalı olarak düzenlenmektedir. Sınav bedeli 800 lira olarak belirlenirken imtihanda başarısız olan adaylara bir sınav hakkı daha tanınmaktadır. Belge, beş sene geçerli olarak kullanılabilecektir. Ancak yapılan bir hatada veya cezada bu belge kişiden geri alınacaktır. Üç yıl önce alınan bu karar için servis şoförlerinin okulların açılmasına sayılı günler kala bu belgeyi almak için başvuruda bulunması gerekmektedir” diye konuştu.

BELGESİ VAR MI MUTLAKA SORUN

Ailelerin gözü kulağının bu belgede olması gerektiğini belirten Kutlu “Hepimizin çocukları değerli. Aileler çocuklarını servislere teslim ederken huzurla teslim etmek ister. Bu belge alındığında bu gibi soru işaretlerinin yaşanmasının önüne geçilecektir. Bugüne kadar bir çok kaza, bir çok çocuk servislerde unutuldu. Bunların yaşanmasını istemiyoruz. Şoförün niteliğini bu belge ile kontrol etmiş oluyoruz. 3 Eylül 2020 tarihte yürürlüğe girecek olan yeterlilik belgesi sınavının ileri tarihe ertelenmesini aileler, çocuklar ve diğer vatandaşlar için istemiyoruz” dedi.