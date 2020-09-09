Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ve dünya çapında alınan tedbirlerin damga vurduğu yılın ilk sekiz ayında, özellikle gıda sektörünün önemi anlaşıldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ihracat ocak-ağustos döneminde yüzde 12,8 azalarak 102 milyar 478 milyon 277 bin dolara geriledi. Türkiye'de de bu dönemde 7 sektör dış satım hacmini artırırken, söz konusu sektörlerden 5'inin tarım ile ilişkili olması dikkati çekti. İnsanların temel ihtiyaçlardan olan gıdaya yönelmesi, tarım ihracatının artmasındaki en önemli faktör oldu. Bu çerçevede yılın 8 ayında, 2019'un aynı dönemine göre Türkiye'nin tarım ihracatı yüzde 4,5 artarak 14 milyar 915 milyon 740 bin dolara yükseldi.

HİSSEDİLİR ARTIŞ

Dış satım hacmi yüzde 28,6 artarak 1,2 milyar dolara çıkan fındık ve mamulleri, ihracatını en fazla artıran sektör olarak kayıtlara geçti. İhracat; yaş meyve ve sebze sektöründe yüzde 23,8 artışla yaklaşık 1,5 milyar dolara, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinde yüzde 7,8 yükselişle 4,6 milyar dolara, meyve-sebze mamullerinde yüzde 5,3 artarak 1 milyar 32,4 milyon dolara, tütünde de yüzde 0,6 yükselerek 572 milyon 78 bin dolara çıktı. Türkiye'nin Covid-19 salgını çerçevesinde dış ticarette başta lojistik ve tedarik zinciri ayaklarında olmak üzere aksama yaşanmaması için gereken önlemleri zamanında alması, bu çerçevede hayata geçirilen "temassız ticaret" uygulaması ve diğer alternatif çözümlerle, tarım ihracatında önemli başarı elde edildi.

GELECEK BURADA

19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden Prof. Dr. Yusuf Demir “Türkiye’nin geleceği tarım ve tarıma dayalı sanayidedir. Günümüzde gıda güvenliği, beslenme ve tarımsal üretimin önemi, tartışılmaz bir gerçek olarak gündemdeki yerini almıştır. İnsanların temel ihtiyacı olan sürdürülebilir yaşam, sağlıklı beslenme, nesillerin devamı gibi konular da ana gündem maddelerini oluşturmakta. Araştırmalar ve ülke stratejileri buna göre planlanmaktadır. Özellikle son dönemde yaşadığımız pandemi süreci bunu daha önemli hâle getirmiştir. Ülkemizde daha fazla profesyonel tarım yönetimi anlayışına geçilmesi çalışmaları yapılmalıdır. Bu bağlamda son dönemde çıkarılan yasaların uygun yönetmelikler ile desteklenmesi, yeni yasalar ile köylü ile çiftçi ayırımın yapılarak profesyonel tarıma geçilmesi, mevcut büyükşehir yasasının kırsalda ortaya çıkardığı sorunların çözülmesi gerekmektedir" diye konuştu.