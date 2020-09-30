Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı açıklamaya göre, benzinin litre satış fiyatına bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde 14 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının ardınan İstanbul'da benzinin litresi ortalama 7,80, Ankara'da 6,86, İzmir'de 6,85 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.