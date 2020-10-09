Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sonra Öde ile alışverişler artık ödeme anında kartsız ya da banka havalesiz tamamlanıyor, tüketiciler ürünü kullandıktan sonra ödemesini yapıyor. PayTR'ın Kurucusu Yiğit Cengiz, sistemi şöyle anlattı: Müşteri HASO ile anlaşmalı bir e-Ticaret mağazasından alışverişini istediği ödeme yöntemini seçerek, SMS ile telefonuna gelen ödeme linkine tıklayarak tamamlıyor. Linke tıkladığında karşısına Kredi Kartı, Banka Kartı, Havale/EFT, ATM'ler ve PTT kanalları çıkıyor. İstediğini seçerek işlemini sonlandırabiliyor. Kredi kartı olmayan müşteriler de online alışveriş ödemelerini yapabiliyor. Hatta istedikleri ürünü alıp, ödemesini bir ay sonra yapma imkânına sahipler. Her ödeme gününden iki gün önce ve ödeme gününde müşteriye SMS ile hatırlatma yapılıyor.