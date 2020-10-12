Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sektörün ocak-eylül döneminde ihracatı yüzde 17 azalarak 1 milyar 521 milyon 396 bin dolara gerilerken, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80 artış gösterdi. Savunma ve havacılık ihracatı, ağustos ayına göre ise yüzde 58,7 yükselerek 281 milyon 582 bin dolara ulaştı. Savunma ve havacılık sanayi, Türkiye'nin toplam ihracatından eylülde yüzde 1,9, yılın dokuz ayında da yüzde 1,4 pay aldı. Sektör, geçen ay en fazla ihracatı 77 milyon 167 bin dolarla Azerbaycan'a gerçekleştirdi. Azerbaycan'ı, 62 milyon 974 bin dolarla Umman, 62 milyon 77 bin dolarla ABD, 15 milyon 673 bin dolarla Hindistan ve 14 milyon 588 bin dolarla Almanya izledi. Bu yılın dokuz ayında ise savunma ve havacılık sanayi sektörü, en fazla dış satımı 531 milyon 107 bin dolarla ABD'ye yaptı.