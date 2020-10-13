Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Neşra Durmaz ANKARA

Salgın sürecinde internetten en çok satın alınan ürünler arasında ilaçlar ve bağışıklığı güçlendiren ek takviyeler olurken Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, bu ilaçlarının sahte olduğunu ve faydadan çok zarar vereceğini söyledi. Gazetemize konuşan Ercanlı “Koronavirüsün bağışıklık sistemi zayıf olan insanlar üzerinde daha fazla etki etmesi, bağışıklığı güçlendirmek için takviye alma ihtiyacını artırdı. Bu ürünlerin ‘hiçbir faydası yok’ diyemeyiz ama düzenli beslenebilen sağlıklı insanların bu tip ürünlere ihtiyacı yok. Çok yoğun stres altında değilseniz, şehir kirliliğine çok maruz kalmıyorsanız, düzenli besleniyorsanız, taze meyve ve sebze tüketebiliyorsanız, bunların birçoğuna ihtiyacınız olmuyor” dedi.

ECZANEYİ TERCİH EDİN

Pandemi döneminde internetten ilaç ve sağlık ürünleri siparişlerinin artığını hatırlatan Ercanlı, şunları söyledi: İlaç, takviye, vitaminler, sağlık ürünleri, maske ve dezenfektanların mutlaka eczanelerden alınması gerekiyor. İnternet ortamında satılan ilaçların birçoğu sahte ve bunların kare kodları da sahte. Zaten internetten ilaç satışı tamamen yasak. Bu ilaçların ve gıdaların insanlar üzerinde oluşturacağı olumsuz etkileşimin yanında saklama koşulları da son derece önemli. Eczanelerde ısı ve nem kontrolü sağlanarak bu ısı ve nem dengesi düzenli olarak takip ediliyor. Kargolarda ise ilaçların bozulmaması için gerekli olan bu şartlar sağlanamaz. Özellikle zayıflama ürünlerinde, ‘bitkisel ürünü kullandı, hayatını kaybetti’ şeklinde haberlerle sıkça karşılaşıyoruz. Maalesef bunlar, kontrolsüz ve denetime açık olmayan noktalardan satılıyor. Eczaneler ise düzenli denetlenen kuruluşlar ve eczanelerin bu ürünleri temin noktaları kurumsal ecza depoları. Bu depolar, zaten belli kriterlere uymayan, ruhsatı bulunmayan ve bakanlık izinleri olmayan ürünleri eczacılara ulaştırmıyor. Bu sebeplerle eczane dışından bir yerden alınan ilaçlar ve ürünler insan sağlığını tehdit ediyor. Sahte ilaçlarda bulunan farklı kimyasallar, çeşitli yan etkilere ve ölüme sebep olabiliyor.

VİTAMİN SATIŞI ECZANELERDE İKİ ÜÇ KAT ARTTI

Ek takviyelerin şuursuzca kullanılmasının riskli olduğunu söyleyen Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı “Bunların bir kısmı kronik rahatsızlığı olan hastalarda belli etkileşimlere yol açıp fayda yerine zarara sebep olabilir. Bu tarz ürünlerin muhakkak eczanelerden alınması ve eczacı danışmanlığında hastaya sunulması gerekiyor” dedi. Ercanlı, özellikle Covid-19 döneminde eczanelerde vitamin ve ek takviye satışlarının iki üç kat arttığını belirtti. Toplumun bu ürünlere karşı alışkanlık oluşturduğunu aktaran Ercanlı, ilerleyen süreçlerde de bu tip ürünlerin satışlarının azalmayacağını ön gördüklerini ifade etti.