Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Normalleşmeyle birlikte gelecek yıla ilişkin fuar destekleri de planlanıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen organizasyonlara katılım giderleri ile en fazla iki temsilcisinin ekonomi sınıfı ulaşım masrafları, bu destek kapsamına giriyor. 2021 yılında hangi fuarların bu teşvik kapsamına gireceği, önümüzdeki süreçte liste hâlinde açıklanacak. Liste, sektörlerin önerileri doğrultusunda şekillenecek. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019 yılında ihracatçıya 2,5 milyar TL, 2020 yılı ağustos ayı sonu itibarıyla da 1,4 milyar TL destek verdiklerini açıklamıştı.

Bu yıl 1.034 fuar organizasyonu kapsama girmişti. Eğitimden sağlığa, bilişimden film ve lojistiğe kadar birçok farklı alan listede bulunuyordu. Uzun süredir devlet, firmaların yurt dışındaki fuar katılımlarını ve organizatörler tarafından yapılan tanıtım harcamalarını destekliyor. Bu yolla Türk ürünlerinin dış pazarlarda tanıtılması ve ihracatın artırılmasına katkı sağlanıyor. Yeni listenin de stratejik, katma değeri yüksek ve dışa açılması elzem olan sektörleri kapsayacağı belirtildi. Firmalar, stand alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınarak destekleniyor.