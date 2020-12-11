Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dijital dönüşümün sağladığı rekabetçilik avantajından maksimum düzeyde faydalanabilmek ve güçlü uluslararası iş birliklerine zemin hazırlamak için kilit rol üstlenecek merkez; dünyada 9, Avrupa'da da 2 merkezden biri olacak. Burada; kamu, özel sektör, üniversite ve STK iş birliğiyle, başta sanayide olmak üzere dijital dönüşümü hızlandıracak politikalar ve projeler geliştirilecek. Dünyadaki eğilimler takip edilecek. Önde gelen akademisyen, girişimci ve teknoloji şirketleriyle doğrudan bağlantı kurulacak.

Açılış törenine video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Amacımız, ülkemizi dördüncü sanayi devrimi ürün ve teknolojilerinin üssü hâline getirmektir. Dijital dönüşümü ne kadar iyi yönetebilirsek, kendimizi o kadar güçlü bir yere oturturuz. Asıl olan, birikimlerin uluslararası iş birliğiyle fırsat iklimine dönüştürülmesidir. Büyük kuruluşlarımızdan küçük ve orta ölçekli işletmelerimize kadar, yazılımdan donanıma tüm üretim altyapımızın dönüşümünü hızlandırmamız gerekiyor. Ancak bu şekilde pek çok alanda söz sahibi olabiliriz" ifadelerini kullandı.

WEF Kurucusu Klaus Schwab, Türkiye'nin uluslararası girişim ağına girmesinin çok kıymetli olduğunu dile getirirken; Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezleri Ağı Genel Müdürü Murat Sönmez, "Burada veri ekonomisi önemli bir fırsat. İnsanların ve kurumların ellerindeki verileri güvenilir bir şekilde kullanımı ve paylaşımı gerekli" dedi. MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ise "Küresel bilgi zincirinde trenin vagonlarından biri değil, sürecin lokomotifi oluyoruz" ifadesini kullandı.