Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuyla ilgili açıklama yapan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, daha önceki (2016-2020) dönemde yer alan maliyetlerin ve vatandaşımıza hizmeti etkileyecek kalite faktörlerinin gözden geçirildiğini belirterek beş yıllık (2021-2025) tarife dönemi çalışmalarının tamamladığını söyledi. Yılmaz, “Temsil ağırlama gideri ve tebliğde yer alan diğer kalemler 2011 ve 2016’da yayımlanan tebliğlerde ve dağıtım hizmetlerinin başladığı dönemden bu yana, hatta özelleştirme öncesinde dahi, tarife hesaplarında yer alan, mali mevzuatta bulunan giderler. Yani kesinlikle tarifelere yeni bir kalemin eklenmesi söz konusu değildi ve biz EPDK olarak bu kalemlere sınırlama, limit getirmiştik. Tüketicilerimizin hakkına halel getirecek bir adım atmamız asla söz konusu değildir. Bu konunun daha fazla istismar edilmesini engellemek için kurulumuzun aldığı kararla tebliğde yer alan temsil ağırlama, reklam, sponsorluk, bağış gibi yanlış algıya sebep olacak hükmü kaldırıyoruz. Şirketler bu tip giderlerini tarifeden alamayacak, gelir elde edemeyecek” dedi.