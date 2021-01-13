Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin birçok ilinde olduğu gibi Samsun’da da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Kışın ortalarına gelinmesine rağmen şu ana kadar Samsun’da beklenen yağışlar oluşmadı. Başkan Hasan Tütüncü, bu yıl sıcak geçen mevsimin ardından yaşanabilecek don, kırağı ve zirai don gibi olayların ardından fındığın zarar görebileceğini ifade ederek, açıklamalarda bulundu.

“Mart-Nisan ayında don yaşanırsa fındık üreticisi zarar görür”

Hava sıcaklıkları nedeniyle fındıkta erken açma ve döllenme yaşanabileceğine değinen Hasan Tütüncü, "Şu anda kışın tam ortasındayız. Eskiden bu zamanlarda kar yağışı ve yağmur oldukça fazla oluyordu. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde gitmesi ve yağışların mevsim normallerinin altında gitmesi çiftçiyi endişelendiriyor. Ülkemizde bir kuralık söz konusu. Yağışların mevsiminde yağmamasından dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Fındıkla ilgili de büyük bir endişemiz var. Türkiye’de en çok fındık üretiminin yapıldığı illerden biriyiz. Havaların böyle gitmesi durumunda fındıkların uç vereceğini, aldanıp döllenmeye döneceğini biliyoruz. Fındık döllenmeye dönüp, çiçek açarsa Nisan başı ve Mart sonunda don, kırağı ve zirai don olursa çiftçiyi büyük bir sıkıntı bekler” dedi.

“Bu yıl fındıkta rekolte 550 bin ton oldu”

2020 yılında fındık üretiminin geçen yıla oranla 50 bin ton daha fazla olduğunun altını çizen Başkan Tütüncü, “2020 yılında fındık rekoltesi yüksek açıklandı. Havaların sıcak gitmesinden dolayı fındık harmana net gelmeyince rekolte tam kesin belli olmuyor. Bu sene Samsun’da 550 bin ton civarında fındık rekoltemiz oldu. Bir önceki yıl Samsun’da rekolte 500 bin ton civarındaydı. Havalar böyle güzel geçer de daha sonra don olursa sıkıntı olur. Mart ayında sis, duman ve don olursa fındık üreticisini zor zamanlar bekler. Amerikan beyaz kelebeği gibi zararlılar ile ayrıyeten mücadele ediyoruz. Fındık bahçesini düzenli ilaçlayan ve bakımını yapan çiftçilerimizin bu zararlıların oluşturduğu tahribatı yüzde 50 oranında azalttı” diye konuştu.

“Çiftçinin beklentisi faizlerin silinmesi”

Zor süreçte üretime daha fazla katkı veren çiftçilerin kredi faizlerinin silinmesi gerektiğini vurgulayan Tütüncü, şunları söyledi:

“2020 yılı korona nedeniyle çiftçimiz ve ülkemiz adına sıkıntılı geçti. 2021 yılından beklentimiz yüksek. Tüm olumsuzluklara rağmen çiftçiler çok fazla kar sağlamasa bile üretime devam ediyor. Çiftçilerimiz devlet ve özel bankalar ile kredi kooperatiflerine olan borçları var. Bu krediler zamanında yüksek faizlerle kullanılmış. Şu anda faizler yapılandırılıyor ama devamlı geriye iteleniyor. Faizlerimizin tamamının silinmesini istiyoruz. Ana borcun da makul bir oranda taksitlendirilmesini istiyoruz. Çiftçi borcuna sadıktır. Gerekli imkanlar sağlanınca da borcunu aksatmadan ödeyecektir.”