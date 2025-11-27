Ankara'da 10 ortaokul öğrencisi, iddiaya göre yedikleri poğaça nedeniyle zehirlenip hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, ürünleri okulun kantinine satan pastaneden ise numuneler alındı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yer alan Şehit Fatih Alpaslan Ortaokulu'nda, iddialara göre, 10 öğrenci, kantinden aldıkları poğaça ve açmaları yedikten sonra rahatsızlandı.

Okul yönetimi, karın ve baş ağrısı şikayetleri nedeniyle durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler tarafından ilk müdahaleleri yapılan öğrenciler, daha sonra hastaneye sevk edildi.

PASTANEDEN NUMUNELER ALINDI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ürünleri okulun kantinine satan pastaneden numuneler alındı. Acil servise polikliniğine kaldırılan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

