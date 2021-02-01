İstanbul Kapalıçarşı’da 430 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 430,20 liradan, 2 bin 834 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 855 liradan, 392 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 396 liradan, 2 bin 769 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 789 liradan, bin 385 liradan alınan Yarım Ziynet bin 395 liradan ve 692 liradan alınan Çeyrek Ziynet 697 liradan satıldı.
Serbest piyasada altın fiyatları
01.02.2021 - 18:26 | Son Güncelleme: 01.02.2021 - 18:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 430,20 lira oldu.
Etiketler : altın,
764405 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/764405.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER