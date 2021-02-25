Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Salgının etkilerinin devam etmesi sebebiyle çok sayıda esnafın henüz iş yapamadığına dikkati çeken Palandöken, “İlk taksit ödemeleri şubat ayı sonunda başlıyor. Ancak, kanundan yararlanabilmek için ilk iki taksitin zamanında ve tam olarak yatırılması gerekiyor. Hâlâ iş yeri kapalı olan esnaf, bu borcu nasıl ödeyecek? Mesela bir okul kantini veya okul servis aracı işletmecisi son bir yıldır daha bir kuruş gelir elde etmemişken hangi parayla vergi borçlarını ödesin? Bu sebeple yapılandırma borç ödemelerinin, normalleşme takvimi de dikkate alınmak suretiyle en az altı ay daha ertelenmesi gerekiyor. Aksi hâlde yüz binlerce esnafın yapılandırması bozulacak ve bu borçlar hiç ödenemez bir hâle dönüşecek. Devlet de alacağını alamayacak” dedi. Palandöken, yapılandırılmış borcun ödeme tarihinin ertelenebilmesi için ilgili kanunda değişiklik yapılması gerektiğini, buna matrah artırımı ve stok affının da eklenmesi tavsiyesinde bulundu.