Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ons altına bağlı olarak diğer altın fiyatlarında da hafta başından itibaren hareketlenme yaşanıyor. İşte günün altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bir süredir daha uygun olması nedeniyle yatırımcısının gözdesi haline gelen gram altın bugün 414 liradan işleme alınıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Ons altındaki geri çekilmeler sonrası 700 lira barajının altına gerileyen çeyrek altın bugün 675 liradan alınırken 686 liradan da satışa sunuluyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı şekilde önemli bir değer kaybı yaşayan cumhuriyet altını da 3 bin liradaki görünümünden oldukça uzaklaştı. Cumhuriyet altını bugün 2 bin 692 liradan alınırken aynı dakikalarda satış fiyatı 2 bin 742 lirada bulunuyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

12 Mart t 2021 tarihinde yarım altın 1.350 liradan alış, 1.370 liradan satış fiyatıyla işlem görüyor.