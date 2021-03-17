Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmelik değişikliği Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Konutta taksit sınırı kaldırılırken, nihai fatura değeri 120 bin lira ve bu tutarın altında olan taşıt satışlarında 60 ay, 120 bin liranın üzerinde olup 300 bin lirayı geçmeyenlerde 48 ay, 300 bin liranın üzerinde olup 750 bin lirayı aşmayanlarda 36 ay ve 750 bin liranın üzerindeki taşıt satışlarında 24 ay taksit uygulanabilecek.Otomotivde taksit süresinin, değeri düşük otomobilde daha uzun olması, ikinci el taşıt alıcılarını, kiralama sektörünü ve senetle ikinci el otomobil alımı yapmak isteyenleri sevindirdi. Sektörde vade 48 ay seviyesinde bulunuyordu. Konutta taksit sınırının kaldırılması, geçtiğimiz günlerde BDDK denetimine alınan faizsiz konut edindiren şirketlerin önünü açması bekleniyor. Konut sahipleri düzenlemeyle konutlarını senetle istediği süre kadar taksitle satabilecek. Perakende işletmelerin taksitli mal ve hizmet satışlarında genel taksitlendirme süresi 12 ay, bazı mal ve hizmetler için ise farklı taksitlendirme süreleri uygulanıyor. Ticaret Bakanlığının söz konusu düzenlemesi BDDK uygulamalarına paralel hâle getirildi.