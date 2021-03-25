Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak üzere, Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; 15 kişilik Rekabet Uzman Yardımcılığı Genel kadrosu, 10 kişilik Rekabet Uzman Yardımcılığı Hukuk kadrosu ve 5 kişilik Rekabet Uzman Yardımcılığı Bilişim kadrosu için personel alımı yapılacak.

Başvurular, 29 Mart ile 9 Nisan tarihleri arasında www.rekabet.gov.tr internet adresinde bulunan ‘Sınav Duyurusu’ başlıklı bölümdeki ‘Başvuru Formu’ ile yapılacak.

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