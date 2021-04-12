Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ay'a gönderilmesi hedeflenen uzay aracında kullanılacak millî ve özgün hibrit roket motorunun ateşleme testi başarıyla gerçekleşti. Millî Uzay Programı kapsamında insansız araçla 2023'te gerçekleşecek faaliyet için deneme testi, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının iştiraki olan Delta V Uzay Teknolojileri AŞ'nin Şile'deki Roket Motor Ateşleme Tesisi'nde yapıldı. İlk olarak Delta V tarafından geliştirilen ve uzay sınırını aşacak Hibrit Sonda Roketi'nin (SORS) itki sistemi dikey ateşleme testi yapıldı. İkinci ateşleme ise "Ay'a sert iniş" görevinde kullanılması planlanan hibrit roket motoru için yapıldı. Yapılan testler tam başarıyla sonuçlandı. İki motor da planlanan süre boyunca sorunsuz şekilde çalıştı.

Delta V Genel Müdürü Karabeyoğlu, çok önemli iki roket ateşlemesi gerçekleştirdiklerini belirterek "Bir tanesi Sinop'tan fırlatılacak Sonda roketinin motorunun yerde statik ateşlemesiydi. Bu, sıvı oksijen kullanan bir motor ve dünyada örneklerinin en büyüğü, en iyi performanslı olanı. Bunun yanı sıra Ay misyonunda kullanılması mümkün olan bir motoru daha ateşledik. Bu da farklı bir oksitleyici kullanıyor. Burada 50 saniye ateşlemek suretiyle başarıya ulaştık diyebiliriz. Her iki motor da beklediğimiz performansı tam manasıyla sağladı. İstediğimiz ateşleme sürelerini, itki kuvvetlerini elde ettik. Belki yüzlerce test daha yapacağız. Güvenilirliği sağlayacağız. Bundan sonra ne olacak? Mayıs ayında her şey yolunda giderse inşallah yüksek irtifalara Sonda fırlatmaları yapacağız. Adım adım Ay'a gidiyoruz" dedi.

Türkiye'nin en büyük roket sistemlerinden biri olan SORS'un aynı zamanda dünyanın teknoloji olarak en ileri hibrit roket motoruna sahip olduğu, sıvı oksitleyici ve katı yakıt içerdiği ve yenilikçi bir teknoloji olduğu aktarıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "10 yıllık uzaydaki yol haritası"nın en önemli bileşenlerinden bir tanesinin "Ay Misyonu" oluşturuyor. Türkiye, bu alanda kabiliyetlerini geliştirerek ekonomik fayda da elde edebilecek.