Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ambalajlı ürünlerin paket içeriğini azalttığı hâlde fiyatını değiştirmeyerek 'gizli zam' yapanlara karşı sıkı takip başlatıldı. Peynirden çaya, bakliyattan yağa kadar birçok gıda ürününde tüketicinin alıştığı, Ticaret Bakanlığı tarafından izin ve onay verilen gramajların dışında paketlenen ürünlerde miktar azaltılarak gizli zam yapılması alışkanlık hâline geldi. Bunun üzerine denetimlerini sıkılaştıran Bakanlık, gramaj ve paket içerisindeki ürün adeti azaltılmasına rağmen satış fiyatı değiştirilmeyerek gizli zam yapanlara karşı inceleme başlattı. Gerek Bakanlığa ulaşan tüketici başvuruları gerekse resen yürütülen incelemeler neticesinde, ürünlerin gramaj, adet ve ağırlık gibi ölçülerinin azaltılmasına karşın ambalaj ve satış fiyatlarının değiştirilmediği, bu yolla zam yapıldığı belirlendi.

İL MÜDÜRLÜKLERİ İLE DERNEKLERE UYARI

Özellikle temel ihtiyaç maddeleri ve gıda ürünlerinin üreticisi konumunda olan firmaların, yasal düzenlemelere uygun şekilde faaliyet göstermelerinin basiretli tacir olmanın gereği olduğunu değerlendiren Bakanlık, tüketicilerin haksız ticari uygulamalara karşı korunması amacıyla ülke çapında denetimlerin etkin gerçekleştirilmesi için 81 il ticaret il müdürlüğüne talimat verdi. Ayrıca temel ihtiyaç maddeleri ve gıda ürünlerini piyasaya arz eden firmaların üyesi olduğu sivil toplum ve meslek kuruluşlarına, üyelerinin yasal düzenlemelere uygun davranmaları aksi takdirde haklarında idari yaptırım uygulanabileceği konusunda yazılı uyarı gönderildi.

1 KG YERİNE 900 GRAM

Tüketicinin alışageldiği, bakanlığın da izin verdiği ürün gramajları var. Çayda 1 kg zannettiğimiz paketler 900 gram, sıvı yağda 5 litre olarak bildiğimiz ürünler 4 litre, peynirde 1 kg ve 500 gram olarak bildiğimiz paketler, 900, 600 400 gram olarak paketleniyor. Çikolata, bisküvi gibi ürünlerin paketlerine bakıyorsunuz, eskiden 175 gram olan ürünler 125 grama indirilmiş. Sadece bunlar değil, 4'lü el sabunu yine 4 adetlik paket olarak bırakılmasına rağmen gramajı düşürülüyor, dev cips paketlerinin içeriği her geçen gün azalıyor, temizlik maddelerinde 750 ml olarak alıştığımız ürünler 600, 700 ml olarak değiştiriliyor ama fiyatlar aynı kaldığı için gizli zam yapılmış oluyor. Tüketicinin o ürünün zamlı olup olmadığını anlaması için etikette yer alan 'birim fiyata' bakması tavsiye ediliyor.

'Fırsatçılar iflah olmayacak' Cumhurbaşkanı Erdoğan, dövizi bahane edip zam yapanları kürsüden sert sözlerle eleştirdi. Zam fırsatçıları için “İflah olmayacaklardır” diyen Erdoğan, piyasalarda yaşanan hareketliliğe ilişkin de “Bu, bizim krizimiz değil, manipülasyondur” açıklamasını yaptı.

TÜKETİCİ ŞİKAYET ETMELİ

Bakanlık yetkilileri, mağduriyetlerin önlenmesi adına tüketicilerin, satın alacakları ürünlerin ambalaj ve etiketlerini dikkatli incelemesi çağrısında bulundu. Herhangi bir aksaklıkla karşılaşan tüketicilerin de bakanlığın çağrı merkezi (ALO 175), bakanlığın 4448482 numaralı ihbar hattı ile ile Ticaret İl Müdürlüklerine şikâyette bulunmasını istedi.

Deprem fırsatçılarına devlet engeli İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Twitter'dan yaptığı açıklamada “Depremzede vatandaşlarımızın taşınmalarında kullanacakları asansör rayici belirlenmiş olup bunun dışında talepte bulunanların Valiliğimize bildirilmesi durumunda cezai işlem uygulanacaktır.” dedi.