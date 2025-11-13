Türkiye'ye yılın ilk 9 ayında gelen uluslararası doğrudan yatırım (UDY) 11,4 milyar dolara ulaştı. Bu, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 46 artış gösteriyor. Toplam UDY girişi 285 milyar dolara ulaştı.

Türkiye’ye yılın ilk 9 ayında gelen uluslararası doğduran yatırım (UDY) miktarı 11,4 milyar dolara ulaştı. Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) verilerine göre yılın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 46’lık bir artış kaydedilirken 2003 yılından itibaren Türkiye’ye gelen UDY girişlerinin toplam değeri ise 285 milyar doları aştı. Yabancıya gayrimenkul satışı yoluyla 1,6 milyar dolar gelirken, borçlanma araçları ile 2,6 milyar dolar değerinde UDY girişi kaydedildi. Yatırım tasfiyeleri ise 856 milyon dolar değerinde aşağı yönde etkiledi.

En fazla yatırım toptan ve perakende ticaret, gıda ürünleri imalatı ve bilgi ve iletişimde gerçekleşti. 2025’in ilk 9 ayında ülkeler özelinde, Hollanda yüzde 32 ile en büyük paya sahip olurken, onu yüzde 14 ile Kazakistan, yüzde 14 ile Lüksemburg, yüzde 7 ile Almanya ve yüzde 6 ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) takip etti.

