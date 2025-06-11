ABD'de bütçe açığı alarmı! 8 ayda 1,4 trilyona ulaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı 11 Haziran 2025 22:07 - Güncelleme: 11 Haziran 2025 22:12 - Güncelleme:

ABD'nin Mayıs ayı bütçe açığı geçen yıla göre yüzde 9 azalarak 316 milyar dolar olarak gerçekleşti, ancak 2025 mali yılının ilk sekiz ayındaki toplam açık yüzde 14 artışla 1,4 trilyon dolara ulaştı. Gelirlerde %15'lik artışa rağmen harcamaların yükselmesi ve gümrük vergisi gelirlerinin yüzde 270 artış göstermesi dikkat çeken diğer unsurlar oldu.

ABD Hazine Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı. Buna göre, 1 Ekim 2024'te başlayan ve 30 Eylül 2025'te sona erecek olan 2025 mali yılının sekizinci ayında federal hükümetin bütçe açığı 316 milyar dolar olarak hesaplandı. GEÇEN YIL 347 MİLYAR DOLARDI Federal hükümet, geçen yıl mayısta 347 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığı mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9 düştü. Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi 314,3 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi. Hükümetin gelirleri mayısta yüzde 15 artarak 371 milyar dolara çıkarken, harcamaları yüzde 2 artışla 687 milyar dolara yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikası doğrultusunda mayıs ayında gümrük vergisi gelirinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 270 artışla 23 milyar dolara çıkması dikkati çekti. İlgili Haber İsrail, İran'a saldırmaya çok yakın! ABD'den Orta Doğu'da yüksek acil durum kararı SEKİZ AYLIK BÜTÇE AÇIĞI 1,4 TRİLYON DOLARA ULAŞTI Ülkede 2025 mali yılının sekizinci ayı olan mayıs itibarıyla toplam bütçe açığı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14 artarak 1 trilyon 365 milyar dolara ulaştı. Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde 1 trilyon 202 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti. Mali yılın ilk sekiz ayında gelirler geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6 artarak 3 trilyon 482 milyar dolara çıkarken, harcamalar yüzde 8 artışla 4 trilyon 846 milyar dolara yükseldi.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş