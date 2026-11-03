Ağaçların yarısı ‘sarı altın’ dolu! Kilosu 20 lira, kuş yemi olan meyve 30 yıl sonra gelir kapısı oldu

Bir zamanlar kuşlara yem olarak verilen ‘sarı altın’ Amasya’nın Çiğdemlik köyünde, halkın gelir kapısı oldu. Diğer meyvelere göre masrafı daha az, satışı daha kolay olan ‘sarı altın’ kilosu 20 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Köydeki arazilerin yarıdan fazlasında bu meyve var.