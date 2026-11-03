Ağaçların yarısı ‘sarı altın’ dolu! Kilosu 20 lira, kuş yemi olan meyve 30 yıl sonra gelir kapısı oldu
Bir zamanlar kuşlara yem olarak verilen ‘sarı altın’ Amasya’nın Çiğdemlik köyünde, halkın gelir kapısı oldu. Diğer meyvelere göre masrafı daha az, satışı daha kolay olan ‘sarı altın’ kilosu 20 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Köydeki arazilerin yarıdan fazlasında bu meyve var.
Amasya’nın 100 haneli Çiğdemlik köyünde ‘sarı altın' olarak bilinen cennet hurması hasadı başladı. 30 yıl öncesine kadar kimsenin toplamayıp kuşlara yem ettiği cennet hurması meyvesi, bugün bir köyün en önemli geçim kaynağı haline geldi.
KİLOSU DALINDA 20 TL
Köyde yaklaşık 1500 dekarlık toplam arazinin yarıdan fazlasını kaplayan ağaçlarda yetişen meyvenin kilosu dalında 20 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.
KURUSUNA İLGİ DAHA ÇOK
Kurusu yaşından daha çok değer gören meyveyi üreticiler merdivenle tırmandığı yüksek ağaçların dallarından koparıyor, bahçelerden taşıyor. Meyve yaş olarak satılmasının yanı sıra soyulup iplere dizilerek katkı maddesi olmadan doğal ortamda kurutuluyor. Sonbahar meyvesi olarak pazarlarda ve manavlarda yerini almaya başlayan taze hurmalara vatandaşın da ilgisi çok.
"KUŞLARA YEM OLUYORDU”
Çiğdemlik köyü muhtarı Mustafa Kurt, köylerinde yaklaşık 100 yıl önce dikilen bir ağaçtan çoğaltılan cennet hurması meyvelerinin son 30 yıldır değer gördüğünü belirtti. Kurt "30 yıl önceye kadar kimse toplamayıp kuşlara yem ediyordu. Çünkü önemi bilinmiyordu. Pazarı yoktu. Şimdilerde köyün geçim kaynağı oldu. Hurma kurutma tesisi yapabilirsek geliri 3'e katlayabiliriz" dedi.
Bir zamanlar kuşlara yem olarak verilen ‘sarı altın’ Amasya’nın Çiğdemlik köyünde, halkın gelir kapısı oldu. Diğer meyvelere göre masrafı daha az, satışı daha kolay olan ‘sarı altın’ kilosu 20 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Köydeki arazilerin yarıdan fazlasında bu meyve var.
“DİĞER MEYVELERE ORANLA MASRAFI AZ”
100 haneli köylerinde bu yıl her çeşit meyveden sattıklarını anlatan Ahmet İnce ise "Köydeki arazilerin yarıdan fazlası hurma ağacı oldu. Çünkü diğer meyvelere oranla masrafı az. Satışı da kolay. Bu yıl kalitesi yüksek. Kilosu 20 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. İnşallah üreticilerimiz emeğinin karşılığını bulur" diye konuştu.