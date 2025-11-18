Malezyalı AirAsia X, Kuala Lumpur’dan İstanbul’a direkt uçuşlara başladı.

14 Kasım 2025 tarihinde Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı’ndan yerel saatle 09.35’te kalkan D7 604 sefer sayılı uçak, 16.05’te Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptı. AirAsia olarak 130’dan fazla destinasyona uçtuklarını belirten AirAsia X CEO’su Benyamin Ismail, “Yeni başlayan uçuşlarımızla yalnızca yeni bir hat açmıyoruz; aynı zamanda Avrupa ile Güneydoğu Asya arasında önemli bir köprü kuruyoruz. Uzun menzilli düşük maliyetli seyahatteki liderliğimizi güçlendirmeye; daha fazla insanı, daha fazla noktaya ulaştırmaya devam ediyoruz” dedi. AirAsia X, Kuala Lumpur ile İstanbul arasında haftada dört defa düzenlediği uçuşlarla yıllık 150.000’in üzerinde koltuk kapasitesi sunuyor. Tek yön, tüm vergiler dahil 205 ABD dolarından başlayan kampanyalı biletler, 30 Kasım kadar satın alınabiliyor.

