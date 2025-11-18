Birçok işletme nakit ve kartla ödemede farklı fiyata devam ediyor. Vatandaşın şikâyetleri Meclis gündemine taşınırken, milletvekilleri satış tutarının %4’e yakınının bankalara komisyon olarak verildiğine, tahsilat süresinin 45 gün olmasının esnafı da zora soktuğuna dikkat çekti.

Kredi kartı ile yapılan alışverişlerde komisyon oranının yüksek olması sebebiyle, son dönemde özellikle küçük esnafın kartı ile yapılan alışverişler için vatandaşa farklı fiyat uygulaması tartışma konusu oluyor. Alışveriş sırasında mesela 1.000 liralık bir işlem için nakitte farklı fiyat, kart için farklı fiyat uygulanıyor.

Ekonomi yönetimi kayıtdışılığın önüne geçilmesi için bu konuda yeni bir karar almıştı. Bu kapsamda Merkez Bankasının kartlarla yapılan mal ve hizmet alımlarında üye işyerlerine uygulanan yüzde 3,56 POS komisyon oranını kredi kartı ve banka kartı için farklı uygulanmasını öngören düzenlemesi 1 Kasım’da uygulamaya girmişti. Yeni sistem ile kredi kartı işlemlerinde uygulanan oran değişmedi, banka kartları ile yapılan işlemlerde ise uygulanan azami POS komisyon oranı yüzde 1,04’e düşürüldü. Buna rağmen, küçük esnaf başta olmak üzere birçok işletmede nakit ödeme ile farklı, kartla ödemede farklı fiyat uygulaması artarak devam ediyor.

TAHSİLAT SÜRESİ DÜŞÜRÜLMELİ

Kredi kartı komisyonları Meclis gündemine de geldi. Hem iktidar hem de muhalefet milletvekilleri bütçe görüşmelerinde küçük esnafın kredi kartı komisyonları sebebiyle zorluk yaşadığını belirterek, satış tutarının yüzde 4’e yakınının bankalara komisyon olarak verildiğini, tahsilat süresinin ortalama 45 gün olmasınden dolayı esnafın zorluk yaşadığına dikkat çekti. Milletvekilleri ekonomi yönetiminden hem komisyon oranın düşürülmesini, hem de tahsilat süresinin kısaltılmasını öngören adım atılmasını talep etti.

KOMİSYONA ÜST SINIR GETİRİLSİN

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, “Kayıt dışılığı azaltmak için, kayıt içine geçmek için mutlaka kredi kartı veya banka kartı kullananlara hatta devlet destekte bulunması lazım. Kredi kartı komisyonları yüksek olunca esnaf şunu yapıyor: Kredi kartından geçersen 100 lira geçmezsen 90 lira gibi bazı fiyat değişikliklerine gidiyor” dedi.

Muhalefet milletvekilleri de, esnafın sattığı malın parasını bir buçuk ay sonra aldığını, POS komisyonlarına üst sınır getirilmesi talebinde bulundu.

