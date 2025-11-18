Türkiye’nin köklü markalarından Helvacızade Grubu’nu 2025 Mayıs’ında 3 milyar TL’ye satın alan Bacacı Yatırım Holding, sadece 6 ayda 1 milyar TL yatırım yaparak Zade Yağları ve Zade Vital’de büyük bir dönüşüme imza attı.

Holding, Zade Vital tesislerinde %45, Zade Yağları’nda ise %240’lık üretim artışı sağladı. Bacacı Yatırım Holding Finans İcra Kurulu Üyesi Cem Cansu, Konya’daki yatırımın sadece bir satın alma değil, bölge ekonomisini destekleyen stratejik bir adım olduğunu belirterek “Bu süreçte hem işletmelerdeki istihdamı artırdık hem de yerel tedarikçi ağını güçlendirdik. Böylece iki markanın temas ettiği yaklaşık 10 bin kişilik ekosistemin devamlılığını sağlamış olduk” dedi.

CİRO HEDEFİ: 1 MİLYAR DOLAR

Üretim markalarına yapılan yatırımın holding açısından stratejik bir karar olduğunu vurgulayan Cansu “Aldığımız şirketleri büyütüyor, verimliliğini artırıyor ve markaya değer katıyoruz. Bugün 30 ülkeye ihracat yapan Zade Yağları’nın kapasitesi 110 bin ton civarında. Bu süreçte yaklaşık 20 bin ton üretim gerçekleşti, yıl sonu hedefimiz ise 30 bin tonu geçmek. Zade Yağları’nın gelecek sene, 100 bin ton satış yapmasını hedefliyoruz. Zade Vital tarafında ise, 2026 yılında üretimi yüzde 100 oranında artırarak ilk 10 oyuncu arasına girmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Holding çatısı altında kargo, lojistik, outdoor medya, gıda, telekomünikasyon ve operasyonel leasing gibi sektörlerde faaliyet gösteren firmaların olduğunu aktaran Cansu şunları söyledi: “2025 yılına stratejik yatırım odaklı girmiştik. Dolayısıyla bu yıl özellikle üretime dayalı perakende sektöründe yatırımlarımızı sürdürerek buradaki kaslarımızı güçlendirmeye devam etmek istiyoruz. 2025 yılının ilk yarısını başarılı kapattık, yüzde 48 oranında bir büyüme kaydettik. 2025 yılı sonunda yüzde 73 oranında büyüme gerçekleştirmiş olmayı hedefliyoruz. 2025 yılı sonunda ciro hedefimiz ise 1 milyar dolar. Bizim mottomuz ‘yatırım’. Yurtiçi ve yurtdışında yatırım fırsatları için takipteyiz.”

ANADOLU’DAN DÜNYAYA

Bacacı Yatırım Holding’in Türkiye’nin yerli ve millî sermayesini yine Türkiye’nin bir değeri olarak bu topraklarda kalmasını sağladığına dikkat çeken Cansu “Üretimden tarıma, topraklarımızdan çıkan cevherin sağlıkla buluşturulmasına, ihracattan bilime kadar geniş bir alanda, sürdürülebilir istihdam, üretim ve toplumsal ekonomiye faydanın devam etmesine katkı sağladık. Ekonomiye, istihdama, üretime ve sürdürülebilir tarıma sağladığımız bu katkı, Türkiye’nin geleceğine olan inancımızın da bir göstergesi. Hedefimiz Zade Yağları ve Zade Vital’i daha da güçlendirerek uluslararası arenalarda birer marka hâline getirmek” şeklinde konuştu.

ÖMER ŞEN

